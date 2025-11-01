محکومیت شرکت پخش دارویی در البرز به جریمه ۵.۹ میلیارد ریال

به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمان رزاقی، مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز گفت: پرونده قاچاق انواع داروی ایرانی به ارزش یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال در شعبه دهم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی کرج مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: با توجه به مدارک موجود در پرونده، از جمله وجود کالای فاقد لیبل در انبار، عدم رعایت زنجیره سرد برای نگهداری و توزیع داروهای یخچالی و مغایرت موجودی کالاهای سلامتمحور با سامانه «تیتک»، اتهام انتسابی محرز شناخته شد.
رزاقی تصریح کرد: شعبه رسیدگیکننده علاوه بر ضبط داروهای غیرمجاز کشفشده، مدیرعامل شرکت را به پرداخت یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال جزای نقدی و شرکت متخلف را نیز به پرداخت چهار میلیارد ریال دیگر جریمه محکوم کرد که در مجموع، مبلغ جزای نقدی متخلفان به پنج میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال رسید.
مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز عنوان کرد: این تخلف ابتدا توسط معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی در بازرسی از انبار یکی از شرکتهای پخش و توزیع دارو کشف و توسط مراجع ذیربط گزارش و رسیدگی شد.
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