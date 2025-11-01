حجت الاسلام رسول فتحیه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن ایام فاطمیه و شعار امسال «مقاومت وحدت‌آفرین» اظهار کرد: فاطمیه فرصتی است تا از دل سوگ و اندوه، امید و حرکت جمعی در جامعه زنده شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خلیل‌آباد بیان کرد: شعار «مقاومت وحدت‌آفرین» نشان می‌دهد که مقاومت در نگاه اسلامی، تنها ایستادگی در برابر دشمن نیست، بلکه مقاومتی است که به انسجام، همبستگی و وحدت اجتماعی منجر می‌شود.

وی افزود: برنامه‌های فاطمیه امسال در شهرستان خلیل‌آباد بر محور وحدت، امیدآفرینی و تقویت سرمایه اجتماعی طراحی شده و هیئت‌ها و مساجد مأموریت دارند علاوه بر برگزاری مراسم عزاداری، نشست‌های فکری، کارگاه‌های فرهنگی و جلسات پرسش و پاسخ برای جوانان برگزار کنند.

فتحیه با تأکید بر اینکه گفتمان فاطمی نباید صرفاً در قالب سوگواری باقی بماند، افزود: حضرت زهرا (س) بانوی صبر و عبادت بودند اما در عین حال بانوی روشنگری، عدالت‌خواهی و دفاع از حق نیز بودند و بنابراین گفتمان فاطمی یک حرکت تمدنی است که باید به زبان امروز برای نسل جوان تبیین شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خلیل‌آباد با اشاره به شرایط جنگ ترکیبی دشمن علیه ملت ایران گفت: سیره حضرت زهرا (س) در چنین شرایطی برای ما یک نقشه راه است و ایشان در زمانه‌ای که حق در معرض تحریف بود، با بصیرت و شجاعت وارد میدان شدند و حقیقت را آشکار کردند لذا امروز نیز ما باید ایمان، بصیرت و شجاعت اجتماعی را در برابر هجمه‌های رسانه‌ای و فرهنگی دشمن تقویت کنیم.

وی افزود: امسال، در میانه طوفان روایت‌ها، باید پرچم فاطمیه را بر محور «وحدت فاطمی» برافرازیم و دشمن برای تفرقه می‌جنگد و ما برای وحدت، استقامت می‌کنیم و او از ایرانِ قوی و متحد می‌ترسد و ما با الهام از سیره مادر، قوی‌شدن را از هم‌دلی آغاز می‌کنیم.

فتحیه به بیانیه گام دوم انقلاب اشاره کرد و گفت: پیشرفت و تمدن نوین اسلامی از مسیر ایمان، امید، علم و همبستگی می‌گذرد و فاطمیه نیز صحنه تمرین همین اصول و میدانی برای جهاد تبیین، بازخوانی حقیقت ولایت و میثاق جمعی امت اسلامی است.

رئیس تبلیغات اسلامی خلیل آباد با اعلام اینکه امسال شعار مشترک فاطمیه را به گفتمان مشترک عاشقان فاطمه زهرا (س) تبدیل کنیم و هر دل مؤمنی که به نام زهرا (س) می‌تپد، واژه‌ای برای وحدت بیافریند افزود: هر هیأت، خانه‌ای از خانه‌های مادر باشد.

وی گفت: مجالس فاطمیه می‌تواند بستر بازسازی اعتماد و انسجام اجتماعی باشد و وقتی مردم در کنار هم می‌نشینند، اشک می‌ریزند و از سیره حضرت زهرا (س) می‌شنوند، یک سرمایه اجتماعی عظیم شکل می‌گیرد که باید از آن برای تقویت همبستگی و امید در جامعه بهره برد.

فتحیه همچنین به نقش زن فاطمی در گفتمان مقاومت اشاره کرد و گفت: زن فاطمی همچون حضرت زهرا (س) نه‌تنها در عرصه خانواده بلکه در عرصه اجتماعی نیز نقش‌آفرین است و امروز زنان می‌توانند با حضور فعال در عرصه‌های فرهنگی و رسانه‌ای، خط مقدم مقاومت نرم باشند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خلیل‌آباد افزود: زنان ستون اصلی خانواده و جامعه‌اند و با روحیه ایثار و محبت می‌توانند فضای گفت‌وگو، آرامش و همیاری اجتماعی را تقویت کنند. در شرایطی که دشمن به دنبال ایجاد تفرقه و اضطراب است، زنان می‌توانند عامل انسجام و آرامش باشند.

وی گفت: ایام فاطمیه امسال باید به مدرسه‌ای برای ایمان، بصیرت و وحدت اجتماعی تبدیل شود و جامعه ما از سیره حضرت زهرا (س) بیاموزد که چگونه از دل اندوه، امید بسازد و از دل مقاومت، وحدت و انسجام اجتماعی را تقویت کند.