  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۴۲

تعویض پرچم حرم مطهر امام رضا(ع) همزمان با ایام فاطمیه

تعویض پرچم حرم مطهر امام رضا(ع) همزمان با ایام فاطمیه

مشهد- همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، پرچم حرم مطهر امام رضا(ع) به رنگ سیاه درآمد.

دریافت 3 MB
کد مطلب 6643220

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها