https://mehrnews.com/x39tRW ۱۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۴۲ کد مطلب 6643220 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۴۲ تعویض پرچم حرم مطهر امام رضا(ع) همزمان با ایام فاطمیه مشهد- همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، پرچم حرم مطهر امام رضا(ع) به رنگ سیاه درآمد. دریافت 3 MB کد مطلب 6643220 کپی شد مطالب مرتبط مرثیه خوانی حاج محمود کریمی در حرم مطهر امام رضا(ع) تعویض پرچم گنبد منور رضوی در آستانه شهادت حضرت زهرا(س) محفل عزای مادر سادات(س) در حرم مطهر امام رضا(ع) فتحیه:ایام فاطمیه باید به مدرسهای برای ایمان و وحدت اجتماعی تبدیل شود حضور گروهی از اندیشمندان و پزشکان هندی در حرم مطهر امام رضا (ع) روضه خوانی در محفل عزای فاطمی در حرم مطهر رضوی برچسبها حرم امام رضا (ع) مشهد ایام فاطمیه
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