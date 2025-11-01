به گزارش خبرگزاری مهر، دوره توانمندسازی کارشناسان و رابطان قرآنی استان یزد با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین صداقت، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان و کارشناسان قرآنی شهرستان‌ها برگزار شد.

حجت‌الاسلام مجتبی صداقت، در این نشست به‌منظور آشنایی با کارشناسان قرآنی و بررسی روند اجرای طرح‌های قرآنی در سطح شهرستان‌ها حضور یافت و در جریان جلسه، کارشناسان قرآنی نیز به بیان دیدگاه‌ها، نیازها و پیشنهادهای خود در حوزه فعالیت‌های قرآنی پرداختند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد با قدردانی از تلاش رابطین و کارشناسان قرآنی، بر لزوم گسترش فرهنگ قرآن و معارف اسلامی در جامعه تأکید کرد و گفت: اجرای دقیق طرح‌های ابلاغی سازمان دارالقرآن کریم مستلزم حضور فعال کارشناسان در مؤسسات و مجموعه‌های مردمی مرتبط است تا ضمن مشاهده میدانی فعالیت‌ها، بتوانند با شناسایی ظرفیت‌های بومی، اجرای مطلوب برنامه‌های قرآنی را تسهیل نمایند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت تدبر در قرآن کریم گفت: یکی از شاخصه‌های مهم مورد تأکید سازمان تبلیغات اسلامی، ترویج تدبر در قرآن و انتقال مفاهیم آن به زبان ساده و قابل فهم برای عموم مردم است. از این‌رو انتظار می‌رود مسئولین اجرایی در سراسر استان، در این زمینه نهایت تلاش خود را به‌کار گیرند.

حجت‌الاسلام پاک‌طینت، رئیس امور قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان یزد نیز اظهار داشت: با توجه به ابلاغیه سازمان دارالقرآن و ضرورت بررسی و هم‌اندیشی پیرامون طرح‌های ابلاغی، این نشست با هدف تبادل تجربیات و ارتقای سطح توانمندی کارشناسان قرآنی برگزار گردید.