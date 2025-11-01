به گزارش خبرگزاری مهر، نورالدین آهی شامگاه شنبه در نشست با فعالان و تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های استان زنجان، با تأکید بر نقش دانشگاه در مسیر پیشرفت کشور اظهار کرد: توسعه سیاسی زیربنای سایر عرصه‌های توسعه است و بدون حضور نیروهای شایسته در فرآیند تصمیم‌گیری، کشور از مسیر پیشرفت منحرف خواهد شد.

وی افزود: دانشگاه باید به جای تمرکز بر مسائل روزمره، به کانون تصمیم‌سازی و اندیشه‌ورزی تبدیل شود و دانشجویان نیز با روحیه مطالبه‌گری، نقادی و احساس مسئولیت اجتماعی، در ساخت آینده ایران نقش ایفا کنند.

مشاور رئیس‌جمهوری در امور احزاب و تشکل‌ها با اشاره به سیاست دولت چهاردهم در تقویت انسجام ملی گفت: یکی از نقاط قوت دولت توجه ویژه به وحدت اقوام و مذاهب است؛ به‌گونه‌ای که برای نخستین‌بار استاندارانی از میان اقوام و مذاهب مختلف، از جمله بلوچ‌ها و کردهای اهل سنت انتخاب شده‌اند که این امر نمادی از احترام به تنوع فرهنگی و ظرفیت‌های بومی کشور است.

آهی با بیان اینکه دولت چهاردهم بر تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به استان‌ها تأکید دارد، اظهار کرد: حل مشکلات هر منطقه باید با تصمیم‌گیری‌های محلی و متناسب با واقعیت‌های آن انجام شود. نسخه‌ای واحد برای همه استان‌ها قابل اجرا نیست و دانشجویان باید در این زمینه نیز مطالبه‌گر باشند.

وی با اشاره به اقدامات دولت در حوزه دانشگاه‌ها گفت: در آغاز فعالیت دولت چهاردهم بسیاری از دغدغه‌های دانشجویان و اساتید برطرف شد؛ از جمله حل مسئله دانشجویان ستاره‌دار و فراهم شدن زمینه بازگشت برخی اساتید محروم از تدریس. دولت معتقد است فضای دانشگاه باید آزاد، پویا و علمی باشد تا بتواند نقش مؤثر خود را در مسیر توسعه کشور ایفا کند.

آهی با اشاره به چالش‌های اقتصادی و معیشتی جامعه تصریح کرد: بخشی از مشکلات اقتصادی نتیجه عملکرد نادرست و منافع‌طلبی برخی گروه‌هاست. اگر بتوانیم دست باندهای مافیا و کاسبان تحریم را کوتاه کنیم، بسیاری از دغدغه‌های معیشتی از جمله مشکلات تغذیه و خدمات رفاهی دانشجویان نیز کاهش می‌یابد.

وی با بیان اینکه گردش مالی بالایی در فعالیت‌های غیررسمی از جمله فروش وی‌پی‌ان وجود دارد، افزود: این موضوع نمونه‌ای از منافع‌طلبی و ضعف نظارت است که باید با سیاست‌گذاری دقیق مهار شود.

مشاور رئیس‌جمهوری در امور احزاب و تشکل‌ها تأکید کرد: ناکارآمدی‌ها نباید جناحی تفسیر شوند، چراکه عقب‌ماندگی‌های موجود نتیجه عملکرد همه جریان‌ها در طول سال‌های گذشته است. امروز کشور نیازمند «حکمرانی دانایان» است و این امر باید به‌عنوان رویکردی پایدار در همه دولت‌ها دنبال شود.

وی ادامه داد: نقد سازنده لازمه اصلاح امور است و بدون نقد، ضعف‌ها آشکار نخواهد شد. حمایت از دولت‌ها نیز باید با نگاه اصلاحی همراه باشد؛ همان‌طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، حمایت از دولت دکتر پزشکیان، حمایت از نظام اسلامی است.

آهی با تأکید بر اهمیت وفاق و همبستگی ملی اظهار کرد: دولت چهاردهم نخستین دولتی است که به وفاق و همگرایی اعتقاد کامل دارد و در این مسیر گام‌های اساسی برداشته است. تجربه جنگ‌های اخیر در منطقه باید برای ما درس‌آموز باشد تا همه توان خود را برای ساختن ایران قوی به کار بگیریم.

وی گفت: برای شناخت بهتر مسیر توسعه، مطالعه تجربه رشد اقتصادی ایران در دهه ۴۰، بررسی عملکرد رئیس‌جمهور جدید آرژانتین و مطالعه آثار مهندس نیازمند توصیه می‌شود. دانشگاه باید محور تحلیل، تصمیم‌سازی و تولید اندیشه باشد تا ایران بتواند آینده‌ای روشن و قدرتمند بسازد.