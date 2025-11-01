به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زندیان شامگاه شنبه در جریان بازدید از پروژه فولاد کردستان اظهار کرد: اجرای چنین مجموعه‌ای در ابعاد ۳۰ هکتار و در قالب زنجیره فولاد، نیازمند هماهنگی گسترده میان بخش دولتی، خصوصی و نهادهای پشتیبان بوده و آنچه امروز مشاهده می‌شود، نتیجه همت جمعی و اراده جدی برای حرکت به سمت توسعه صنعتی استان است.

وی با اشاره به جلسات متعدد جهت تأمین منابع مالی از صندوق توسعه ملی افزود: موانع متعددی در این مسیر رفع شده و تخصیص اعتبارات جدید به پروژه تصویب گردیده است و روند تأمین تجهیزات نیز در حال انجام است.

نماینده بیجار خاطرنشان کرد: حفظ وحدت و همدلی میان مسئولان، شرط موفقیت طرح‌های بزرگ ملی است و خوشبختانه این هم‌افزایی در سطح شهرستان قابل مشاهده است.

وی گفت: بهره‌برداری از پروژه آهن اسفنجی، نقش مهمی در کاهش مهاجرت، ایجاد اشتغال پایدار و حمایت از صنایع پایین‌دستی خواهد داشت و بی‌شک مردم شریف بیجار ثمرات این طرح را در آینده نزدیک لمس خواهند کرد.

زندیان تأکید کرد: ما با تمام ظرفیت‌های قانونی، ملی و استانی، تا تکمیل و بهره‌برداری کامل این پروژه در کنار مردم هستیم و این دستاورد متعلق به همه مردم شهرستان بیجار است، نه یک مجموعه خاص یا شخص معین.

در ادامه این بازدید مدیرعامل شرکت صنایع فولاد کردستان با اشاره به آخرین وضعیت پروژه اظهار کرد: روند اجرایی طرح در شرایط مطلوب قرار دارد و برخی تجهیزات اصلی پروژه نیز در مراحل نهایی تأمین و ترخیص هستند.

رستمی زاده افزود: پیشرفت فیزیکی پروژه به بیش از ۵۸ درصد رسیده و بخش عمده عملیات خط انتقال برق نیز اجرا شده است. همچنین مسیر انتقال آب پروژه تکمیل شده و با حمایت نهادهای مسئول، تلاش می‌کنیم سال آینده پروژه وارد مرحله پیش‌آزمایشی شود.