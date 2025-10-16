خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: جاده بیجار – تکاب در محدوده ورودی کارخانه سیمان کردستان، هر روز شاهد تردد ده‌ها کامیون و تریلی است، مسیر باریکی که از زمان احداث کارخانه در سال ۱۳۶۴ قرار بود با احداث زیرگذر یا روگذر ایمن شود، اما پس از گذشت بیش از سی سال، هنوز هیچ اقدام عملی در آن انجام نشده است.

این محور که در مسیر روستای گردشگری صلوات‌آباد قرار دارد، نه‌تنها راه دسترسی کارگران و رانندگان کارخانه است، بلکه مسیر عبور مردم محلی و گردشگرانی است که به طبیعت اطراف منطقه سفر می‌کنند، با این حال، وضعیت نامناسب جاده، نبود دید کافی و تردد سنگین کامیون‌ها موجب وقوع تصادفات متعدد و تکراری در این سال‌ها شده است.

اهالی منطقه می‌گویند عبور از این جاده، به‌ویژه در ساعات شب و هنگام بارندگی، با ترس و اضطراب همراه است، بسیاری از خانواده‌های ساکن صلوات‌آباد و روستاهای اطراف از این مسیر برای رفت‌وآمد روزانه استفاده می‌کنند و بارها شاهد حوادث تلخ بوده‌اند و رانندگان محلی نیز معتقدند که ایجاد زیرگذر می‌تواند بسیاری از خطرات را کاهش دهد و آرامش را به مسیر بازگرداند.

تداوم بی‌توجهی در برابر مصوبه قانونی

بر اساس قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن، واحدهای صنعتی موظف‌اند متناسب با حجم تردد وسایل نقلیه خود، مسیرهای ایمن دسترسی را ایجاد کنند. در همین راستا، شورای ترافیک شهرستان بیجار نیز سال‌ها پیش احداث زیرگذر یا روگذر در محل ورودی کارخانه سیمان را تصویب کرده است.

با این وجود، به گفته یکی از اعضای این شورا، هیچ اقدام عملی از سوی شرکت سیمان کردستان مشاهده نشده است. وی تأکید کرده است که ایمن‌سازی این مسیر از اولویت‌های شهرستان است و باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرایی شود، چراکه هر روز تأخیر، احتمال وقوع حادثه‌ای دیگر را افزایش می‌دهد.

نگاه کارشناسی به یک ضرورت مغفول

کارشناسان حوزه راه و ترافیک استان کردستان نیز بر این باورند که اجرای پروژه زیرگذر یا روگذر در این نقطه، نه‌تنها هزینه بالایی ندارد، بلکه در کاهش چشمگیر تصادفات و تلفات انسانی مؤثر خواهد بود.

به گفته آنان، با توجه به حجم بالای تردد کامیون‌های کارخانه، ادامه این وضعیت علاوه بر تهدید جانی، تبعات اجتماعی و حقوقی نیز برای شرکت سیمان در پی دارد.

یکی از کارشناسان حوزه ایمنی راه استان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: تعهدات اجتماعی و مسئولیت‌های زیست‌محیطی شرکت‌ها تنها در تولید خلاصه نمی‌شود، بلکه تأمین ایمنی مسیرهای دسترسی به کارخانه‌ها نیز بخشی از همین مسئولیت اجتماعی است.

اجرای زیرگذر کارخانه سیمان در قالب پروژه کنارگذر شمالی بیجار

نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی از برنامه‌ریزی برای اجرای زیرگذر کارخانه سیمان کردستان به‌عنوان بخشی از پروژه کنارگذر شمالی بیجار خبر داد.

علیرضا زندیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ایمن‌سازی مسیر ورودی کارخانه سیمان کردستان یکی از مطالبات قدیمی و بحق مردم منطقه به‌ویژه شهرستان بیجار است. این مسیر به‌دلیل تردد روزانه ده‌ها کامیون سنگین و عبور خودروهای شخصی، سال‌هاست به یکی از نقاط حادثه‌خیز شهرستان تبدیل شده است.

وی افزود: از ابتدای پیگیری برای تأمین اعتبار و اجرای پروژه کنارگذر شمالی بیجار در سه سال گذشته، موضوع احداث زیرگذر یا روگذر ایمن در محور بیجار – تکاب و در مجاورت کارخانه سیمان در دستور کار قرار گرفت.

زندیان ادامه داد: این بخش از پروژه جزو لاینفک طرح حدود ۱۴ کیلومتری کنارگذر است و ان‌شاءالله به‌عنوان یکی از پروژه‌های عمرانی سال آینده در قالب بودجه ۱۴۰۵ و از طریق کمیسیون تلفیق مجلس و نیز با بهره‌گیری از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی هلدینگ غدیر، که شرکت سیمان کردستان زیرمجموعه آن است، تأمین اعتبار خواهد شد.

نماینده مردم بیجار تصریح کرد: پروژه کنارگذر شمالی بیجار به طول ۱۳.۷ کیلومتر و عرض ۲۴ متر با کارفرمایی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی در دست اجراست و نقش مهمی در کاهش ورود و ترافیک خودروهای سنگین به داخل شهر خواهد داشت.

وی گفت: اجرای کنارگذر علاوه بر تسهیل در تردد وسایل نقلیه و کاهش خطرات ناشی از عبور کامیون‌های حمل سیمان، موجب ارتقای ایمنی جاده، افزایش رفاه مردم و کاهش بار ترافیکی محورهای اصلی شهر می‌شود.

زندیان با اشاره به ضرورت ایفای نقش صنایع بزرگ در توسعه منطقه افزود: شرکت سیمان کردستان باید در اجرای این پروژه مشارکت فعال داشته باشد، زیرا ایمن‌سازی مسیر ورودی کارخانه نه‌تنها تعهد قانونی بلکه مسئولیت اجتماعی و انسانی این مجموعه است.

وی همچنین به موانع موجود در اجرای پروژه اشاره کرد و گفت: پیمانکار پروژه به‌جای آغاز عملیات اجرایی، ناچار به جمع‌آوری حجم انبوهی از نخاله‌های ساختمانی شده که به‌صورت غیرمجاز در مسیر کنارگذر دپو شده بودند.

نماینده مردم بیجار اعلام کرد: طبق برآوردها، این نخاله‌ها حدود ۵۰ هزار مترمکعب حجم دارند و خارج از تعهد قراردادی پیمانکار محسوب می‌شوند.

زندیان ادامه داد: این موضوع به‌رغم اطلاع‌رسانی به مسئولان اجرایی و قضائی شهرستان تاکنون تعیین‌تکلیف نشده و موجب تأخیر در اجرای بخش اصلی پروژه شده است. با این حال اجازه نخواهیم داد هیچ مانعی روند توسعه و اجرای طرح‌های زیرساختی شهرستان را متوقف کند.

نماینده مردم بیجار در پایان تأکید کرد که نظارت دقیق بر اجرای پروژه‌ها و پاسخگویی دستگاه‌ها در اولویت کاری او قرار دارد و منافع مردم، محور اصلی تمام تصمیمات خواهد بود.

مطالبه عمومی برای اجرای وعده فراموش‌شده

افکار عمومی در شهرستان بیجار، از مسئولان استانی و نظارتی انتظار دارند پس از سال‌ها وعده و تعلل، شرکت سیمان کردستان را ملزم به اجرای تعهد قانونی خود کنند.

شهروندان می‌گویند در حالی‌که کارخانه سالانه حجم بالایی از تولید و درآمد دارد، بی‌توجهی به ایمنی مسیر دسترسی نوعی بی‌مسئولیتی در قبال جامعه محلی است.

از سوی دیگر، برخی فعالان اجتماعی منطقه نیز خواستار ورود نهادهای نظارتی و قضائی برای پیگیری مصوبه شورای ترافیک شهرستان شده‌اند تا این وعده سی‌ساله سرانجام از مرحله کاغذ به عمل برسد.

اکنون زمان آن رسیده که شرکت سیمان کردستان در چارچوب تعهدات قانونی و مسئولیت اجتماعی خود، نسبت به احداث زیرگذر ایمن در ورودی کارخانه اقدام کند. تأخیر بیشتر در اجرای این پروژه به معنای ادامه خطر برای مردم، رانندگان و گردشگران است.