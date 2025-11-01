به گزارش خبرگزاری مهر، در پی مطالبه جدی امام جمعه منجیل و اعتراضات مردمی نسبت به آلودگی‌های ناشی از پساپ کارخانجات زیتون، دستگاه قضائی شهرستان رودبار با حضور میدانی در شهرک‌های صنعتی منجیل، گام‌های عملی برای صیانت از حقوق شهروندی و محیط زیست برداشت.

علی فرهی رئیس اداره محیط زیست شهرستان رودبار گفت: در ساعات گذشته و به دنبال درخواست صریح امام جمعه محترم شهر منجیل در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه، رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودبار به همراه رئیس اداره محیط زیست، از چندین کارخانه فرآوری و روغن‌کشی زیتون در شهرک بابائیان منجیل و خروجی فاضلاب آنها در شهرک ایثارگران بازدید کردند.

وی افزود: در این بازدید، مسئولان قضائی ضمن بررسی وضعیت تصفیه پساپ این کارخانجات، به صاحبان واحدهای صنعتی مهلت مشخصی برای رفع مشکلات زیست‌محیطی دادند و تأکید کرد: صیانت از حقوق شهروندی و حفظ محیط زیست، اولویت اصلی دستگاه قضائی شهرستان رودبار است.

وی افزود: کارخانجاتی که اصول جلوگیری از خسارت به محیط زیست را رعایت نکنند، با تشکیل پرونده قضائی مواجه شده و در صورت استمرار تخلف، پلمب خواهند شد لذا با توجه به بوی نامطبوع پساپ و شکایات متعدد مردمی، دادستانی شهرستان به‌صورت جدی در این حوزه ورود کرده است.

فرهی ادامه داد: با هرگونه آسیب‌رسانی به حقوق شهروندی، برخورد قانونی و قضائی قاطع صورت خواهد گرفت.

وی اظهار داشت: این اقدام دستگاه قضائی، نویدبخش آغاز روندی جدی برای کنترل آلودگی‌های صنعتی و احیای حقوق شهروندان در برابر تهدیدات زیست‌محیطی در منطقه منجیل است.