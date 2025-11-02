به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسنزاده صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه جذب سرمایهگذاری یکی از مهمترین مؤلفههای رشد و توسعه اقتصادی است، اظهار کرد: سرمایهگذاری به طور مستقیم فرصتهای اشتغال و تولید را تحت تأثیر قرار میدهد و در نهایت میتواند در توسعه زیرساختها و کیفیت زندگی و رفاه مردم مؤثر باشد.
وی افزود: برگزاری همایش بینالمللی سرمایهگذاری استان اردبیل یکی از مراحل حیاتی برای توسعه استان است و میتواند در رشد اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی تأثیر بسزایی داشته باشد.
حسنزاده با بیان اینکه سرمایهگذاری منجر به انتقال تکنولوژی و فناوریهای نوین شده و در نتیجه میتواند در افزایش ارزش افزوده استان تأثیر بسزایی داشته باشد، ادامه داد: همچنین درآمدهای دولتی میتواند در نتیجه سرمایهگذاری بخش خصوصی و تولید این بخش افزایش پیدا کند که در نهایت به گسترش خدمات اجتماعی و زیرساختها منجر شود.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه رقابتپذیری به عنوان یکی از مؤلفههای اساسی رشد اقتصادی و توسعه پایدار است که در نتیجه آن سرمایهگذاریهای جدید میتواند افزایش پیدا کند، گفت: همچنین در نتیجه سرمایهگذاری، وابستگی به منابع کمتر شده و تنوعبخشی در اقتصاد اتفاق میافتد.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه جذب سرمایهگذاریهای خارجی و ورود سرمایهگذاران خارجی میتواند سطح فناوری تولید و ارزش افزوده ما را به شدت افزایش دهد، ابرازامیدواری کرد: همایش بینالمللی سرمایهگذاری استان اردبیل بتواند این اهداف را پوشش دهد.
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