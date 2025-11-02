عبیداوی: اهواز بیشترین ایستگاه پمپاژ در کل کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عبیداوی پیش از ظهر امروز یکشنبه در رزمایش آمادگی و استقرار ماشین آلات جمع آوری و دفع فاضلاب که در آستانه فصل بارش و به منظور کمک به دفع آبهای سطحی صورت گرفت، اظهار کرد: این مانور در جهت کمک به دفع آبهای سطحی در فصل بارش است که هرساله توسط آبفای خوزستان و اهواز برای مناطق استان و کلانشهر اهواز انجام میشود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اهواز با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته سال جاری برای آمادگی بیشتر نسبت به سالهای گذشته تصریح کرد: دفع آبهای سطحی به عهده شهرداری است، ما به جهت کمک به این سازمان و کمتر شدن مانداب در راستای خدمت رسانی به مردم این اقدامات را در دستور کار خود قرار دادهایم.
وی ادامه داد: در خصوص دفع آبهای سطحی جلسات بین بخشی خواهیم داشت زیرا هدف خدمت رسانی مطلوب به مردم و کاهش این مشکل است.
مدیرعامل آب و فاضلاب اهواز با بیان اینکه چند اقدام ویژه نسبت به سالهای گذشته مد نظر قرار دادهایم، گفت: یکی از بخشهای حائز اهمیت، تکمیل ظرفیت ایستگاههای پمپاژ فاضلاب است. اهواز بیشترین ایستگاه پمپاژ در کل کشور را دارد اما بیشترین مشکلات فاضلاب در کلانشهر اهواز هستند.
عبیداوی افزود: قریب به ۱۵۰ ایستگاه پمپاژ در اهواز وجود دارد که پس زدگیهای فاضلاب را کاهش داده است. همچنین حدود ۲۲۰ پمپ لجن کش آماده بهره برداری شده که ۱۵۰ پمپ رسیده و قریب ۷۰ پمپ برای افزایش ظرفیت ایستگاهها نصب شدهاند، حدود ۷۰ پمپ نیز رزرو هستند.
وی با اعلام اینکه مدیرعامل آبفا خوزستان تاکید ویژه ای برای رفع فوری نقاط ریزشی شهر داشتهاند، اظهار کرد: بیش از ۲۰۰ نقطه ریزشی در اهواز وجود دارد و با توجه به اینکه عملیات اجرایی فاضلاب هزینه بر و زمان بر هستند از ظرفیت مجری طرح و بودجه جاری شرکت حدود ۹ پیمانکار مشغول به فعالیت کردهایم که در حال حفاری برای برطرف کردن نقاط ریزشی هستند.
مدیرعامل آب و فاضلاب اهواز، لایروبی را موضوع مورد تاکید دیگر خواند و ادامه داد: پنج پیمانکار در ۱۲ جبهه کاری به کار گرفته شدهاند که سرعت کار را افزایش داده تا شاهد آبگرفتگی کمتر با مانداب کمتر باشیم.
عبیداوی گفت: با توجه به احصا مواردی در ابتدای کار، نارضایتی در پس زدگی فاضلاب وجود داشت لذا یک منطقه با ماشین آلات جدید به فاضلاب اضافه کردیم که سامانه ۱۲۲ زمان پس زدگی و میزان آن را کاهشی نشان میدهد.
به گفته وی، اورهال و بازسازی ایستگاههای فاضلاب و دیزل ژنراتورهای حائز اهمیت است که تدابیری اتخاذ شده و در زمان قطعی برق از آن استفاده خواهد شد.
مدیرعامل آب و فاضلاب اهواز تاکید کرد: در بخشهای مختلف آبفای اهواز اتفاقات خوبی در حال رخ دادن است و در آینده نه چندان دور خبرهای خوبی در نیروی انسانی، زیرساختی و جاری شرکت خواهید شنید.
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