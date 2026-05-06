رفع نقاط ریزشی خطوط فاضلاب در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عبیداوی ظهر امروز چهارشنبه در دویست و سی و سومین جلسه علنی شورای شهر اهواز بیان کرد: با توجه به شرایط پیش آمده در ماه های اخیر اجرای پروژه با کندی انجام شده و در برخی مناقصه ها و اسناد تجدید نظر صورت گرفته است.

مدیرعامل آبفا اهواز با بیان اینکه برای تامین منابع و مخازن حصیرآباد در راستای حل مشکلات کمی و کیفی آب در تلاش هستیم، گفت: همچنین ارتقای تصفیه خانه گلستان و شماره ۲ کیان آباد در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: مناقصه اصلاح نقاط پراکنده شرق و غرب اهواز در دستور کار قرار گرفته تا بخش های فرسوده سریعا اصلاح شوند و پیمانکار در حال کار است؛ در خصوص مناقصه های آتی با هماهنگی شهردارهای مناطق کار انجام می شود تا طبق آدرس های اعلامی از سوی شهرداری اصلاح و ترمیم صورت گیرد.

مدیرعامل آبفا اهواز با اشاره به زمان بر بودن شکستگی ها، عنوان کرد: متوسط زمان رسیدگی بیش از سه روز بوده که اکنون به ۱۲ ساعت رسیده ولی همچنان با نُرم کشوری فاصله داریم.

عبیداوی گفت: در بارندگی امسال ۲۲۰ پمپ برای افزایش ظرفیت و ایستگاه های پمپاژ اهواز عملیاتی شدند و می‌توان عملکرد را قابل دفاع برشمرد.

وی با بیان اینکه اکنون فصل کار و لایروبی ها است، تصریح کرد: حجم قابل ملاحظه ای نقاط ریزشی وجود دارد که سبب پس زدگی می شود لذا نسبت به رفع زودتر این مشکلات اقدام می شود که پیمانکار نیز در نقاط مختلف اهواز در حال انجام کار است.

مدیرعامل آبفا اهواز افزود: بارندگی اخیر مشکلاتی ایجاد کرده و سبب بالا رفتن کدورت آب شده است.