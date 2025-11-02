امامی یگانه: ۲۵۴ قطعه زمین برای احداث مدرسه در اردبیل شناسایی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه عصر یک‌شنبه در جلسه نهضت توسعه عدالت فضاهای آموزشی ضمن بیان شناسایی ۲۵۴ زمین برای احداث مدرسه در استان اردبیل اظهار کرد: حسب دستور رئیس جمهور اولویت تمامی استان‌ها مدرسه سازی و توسعه فضاهای آموزشی است.

وی با اشاره به اینکه میزان مشارکت گروه‌های مردمی باید به صورت دقیق مشخص شود افزود: گروه‌های مردمی می‌توانند در سه قالب مهارت فردی، تأمین مصالح و کمک‌های نقدی در این طرح مشارکت داشته باشند.

استاندار اردبیل با تاکید بر اینکه فرمانداران در سراسر استان اردبیل هر چه زودتر گروههای مردمی را شناسایی و سازماندهی کنند ادامه داد: گروههای هدف از جمله صنعتگران و فعالان اقتصادی استان باید در این امر اجتماعی مهم مشارکت فعال داشته باشند.

امامی یگانه تصریح کرد: باید از ظرفیت افراد ذی نفوذ، مؤثر، صاحب جایگاه و شخصیت‌های معروف منتصب به استان اردبیل که در خارج از استان زندگی و فعالیت می‌کنند نیز در این حوزه به صورت هدفمند بهره مند شویم.