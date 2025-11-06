امامی یگانه: هیچ گونه تقسیم بندی از توزیع منابع نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی یگانه عصر پنج‌شنبه در جلسه مطالبه‌گران اصناف و بازار اردبیل اظهار کرد: هیچ گونه تقسیم‌بندی سیاسی و اجتماعی در توزیع منابع و مدیریت دولت محلی لحاظ نشده و اعتقاد ما این است همه مردم باید در کنار هم بر پذیرش اصل نظام و تبعیت از منویات مقام معظم رهبری تاکید کرده و به هیچ وجه خارج از دایره برطرف کردن مطالبات مردمی گامی اضافی برنداریم.

وی افزود: در استان اردبیل آرامش کامل در پیشبرد اهداف و برنامه‌های اقتصادی و توسعه عدالت‌محور و همه‌جانبه حاکم است و ما در بخش‌های مختلف سعی داریم تا با تزریق اعتبار به توسعه متوازن کمک کنیم.

استاندار اردبیل تصریح کرد: تنها با ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار ملی و استانی سالانه نمی‌توانیم کارهای توسعه را در این استان به پیش ببریم و به همین خاطر از ظرفیت سفر رئیس جمهور به استان استفاده می‌کنیم تا ۴۶ هزار میلیارد تومان اعتبار به طرح‌های مختلف تزریق شود.

امامی یگانه بیان کرد: با همکاری هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی کشور ۲۲ طرح در استان اردبیل اجرا می‌شود که عملیات احداث ۱۲ طرح بزرگ شروع شده و در همایش سرمایه‌گذاری در هفته اول آذرماه نیز قرار شده تا هلدینگ‌های بزرگ در این استان به همراه وزرا و سایر مسئولان انجام شده تا رونمایی از سرمایه‌گذاری ۴۰ هزار میلیارد تومانی را در این استان شاهد باشیم.

وی ضرورت توسعه صنایع تبدیلی، فرآوری، گلخانه‌ای، دامپروری، شیلات و رونق فعالیت‌های کشاورزی را به عنوان قطب اصلی توسعه استان یادآور شد و گفت: ما به صورت هفتگی رایزنی‌هایی را با مسئولان در جذب تسهیلات بانکی انجام می‌دهیم به طوری که چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات قبل از سفر رئیس جمهور و ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات نیز در سفر رئیس جمهور به استان اختصاص یافته که انتظار می‌رود با تزریق آن تحولی را در نظام اقتصادی شاهد باشیم.

استاندار اردبیل یادآور شد: در ارزیابی وزارت کشور، رتبه ۶ کشوری را به دست آوردیم و در توسعه فضای کسب و کار نیز در یک سال اخیر رتبه استان ۶ پله ارتقا یافته است.