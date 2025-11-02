رضازاده: تصادف در محور ارومیه- بالانج یک فوتی و ۷ مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزین رضازاده، در خصوص جزئیات این سانحه، اظهار کرد: امروز یکشنبه بر اثر برخورد دو دستگاه خودروی سواری سمند و پژو ۲۰۶ در محدوده مابین روستاهای کوکیا و دره قاسملو، هشت نفر دچار حادثه شدند.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه به مرکز پیام اورژانس، چهار دستگاه آمبولانس به محل اعزام و پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، هفت مصدوم حادثه برای دریافت خدمات تخصصی به مراکز درمانی منتقل شدند.

رئیس اورژانس آذربایجان غربی ادامه داد: متأسفانه یکی از سرنشینان خودروها به علت شدت جراحات وارده در صحنه حادثه جان خود را از دست داد.

رضازاده ضمن تسلیت به خانواده متوفی، از شهروندان خواست با رعایت سرعت مطمئنه و توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی، از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کنند.