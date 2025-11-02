به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی عصر یکشنبه در بازدید از پژوهشسرای دانشآموزی ابوعلیسینا، ضمن گفتوگو با مدیر، کارشناسان و مربیان پژوهشسرا، از نزدیک در جریان فعالیتها، طرحها و دستاوردهای علمی، فرهنگی و نوآورانه این مرکز قرار گرفت.
فرماندار دیلم با تأکید بر اهمیت توسعهی فعالیتهای پژوهشی در میان دانشآموزان، حمایت از ایدههای خلاق و پرورش روحیهی تحقیق و نوآوری را از اولویتهای مهم آموزش و پرورش عنوان کرد.
وی همچنین ضمن قدردانی از تلاشهای مدیر و کارکنان پژوهشسرای ابوعلیسینا، توسعهی زیرساختهای علمی و پژوهشی را عاملی مهم در رشد و پیشرفت جامعه دانست و بر تداوم اینگونه برنامههای علمی در سطح شهرستان تأکید کرد.
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