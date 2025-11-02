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۱۱ آبان ۱۴۰۴، ۲۱:۴۴

پیام تسلیت آیت‌الله فاضل لنکرانی به روحانیت و مردم خوزستان

پیام تسلیت آیت‌الله فاضل لنکرانی به روحانیت و مردم خوزستان

قم- رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) ارتحال مؤسس مدرسه علمیه امام جعفر صادق(ع) اهواز را به روحانیت و مردم انقلابی خوزستان تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) طی پیامی ارتحال مؤسس مدرسه علمیه امام جعفر صادق (ع) اهواز را به روحانیت و مردم انقلابی خوزستان تسلیت گفت که متن این پیام بدین شرح است:

انّا للّه و انا الیه راجعون

ارتحال عالم متقی و وارسته آیت الله آقای حاج سید طیب موسوی رضوان الله تعالی علیه که از علمای برجسته و اساتید حوزه علمیه خوزستان بودند موجب تاثرو تأسف گردید.

این روحانی خدوم و مردمی در میان روحانیت خوزستان جز برجستگان و در میان مردم انقلابی و متدین یکی از کسانی بود که ملجاء و پناه برای مؤمنین و اهل بصیرت بود. به یاد دارم ایامی که در قم حضور داشتند یکی از افراد و فضلاء شاخص در درس مرحوم والد آیت الله العظمی حاج شیخ محمد فاضل لنکرانی رضوان الله تعالی علیه بودند و شدیداً مورد عنایت و محبت آن مرجع بزرگ بود، ایشان مورد اعتماد بزرگان و مراجع بود.

این مصیبت را به محضر ولی الله الاعظم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و حوزه‌های علمیه خصوصاً روحانیت خوزستان و اهواز و مردم انقلابی و بیت مکرم ایشان تسلیت عرض می‌نمایم، ان‌شاءالله در اعلی علّیین مأوی گزیده و با اولیا الهی محشور گردند.

کد مطلب 6642867

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