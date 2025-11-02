به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) طی پیامی ارتحال مؤسس مدرسه علمیه امام جعفر صادق (ع) اهواز را به روحانیت و مردم انقلابی خوزستان تسلیت گفت که متن این پیام بدین شرح است:

انّا للّه و انا الیه راجعون

ارتحال عالم متقی و وارسته آیت الله آقای حاج سید طیب موسوی رضوان الله تعالی علیه که از علمای برجسته و اساتید حوزه علمیه خوزستان بودند موجب تاثرو تأسف گردید.

این روحانی خدوم و مردمی در میان روحانیت خوزستان جز برجستگان و در میان مردم انقلابی و متدین یکی از کسانی بود که ملجاء و پناه برای مؤمنین و اهل بصیرت بود. به یاد دارم ایامی که در قم حضور داشتند یکی از افراد و فضلاء شاخص در درس مرحوم والد آیت الله العظمی حاج شیخ محمد فاضل لنکرانی رضوان الله تعالی علیه بودند و شدیداً مورد عنایت و محبت آن مرجع بزرگ بود، ایشان مورد اعتماد بزرگان و مراجع بود.

این مصیبت را به محضر ولی الله الاعظم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و حوزه‌های علمیه خصوصاً روحانیت خوزستان و اهواز و مردم انقلابی و بیت مکرم ایشان تسلیت عرض می‌نمایم، ان‌شاءالله در اعلی علّیین مأوی گزیده و با اولیا الهی محشور گردند.

