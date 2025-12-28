درگذشت آیت الله شفیعی فقدان یک ستون استوار برای خوزستان است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد نبی موسویفرد نماینده ولیفقیه در استان خوزستان و امام جمعه اهواز در پیامی رحلت جانسوز آیتالله حاج سید علی شفیعی رضوانالله علیه را ضایعهای عظیم و اندوهی جانکاه برای حوزههای علمیه، مردم مؤمن خوزستان و عموم شیعیان دانست.
وی در این پیام تأکید کرد: آیتالله شفیعی عمر شریف خود را در خدمت به دین خدا، نشر معارف اهلبیت علیهمالسلام و تربیت نفوس سپری کرد و در کنار فضل و دانش گسترده، با اخلاق کریمانه و سلوک معنوی، نمونهای از علمای عامل و مربیان حقیقی بود. وجود ایشان مایه عزت و آبروی خوزستان بود و فقدانشان خلأی بزرگ در میان مردم این دیار بر جای گذاشت.
موسویفرد افزود: این عالم جلیلالقدر که خود پدر شهید بود، فرزندان و نوههای اهل فضل و علم را به یادگار گذاشت و مصداقی روشن از «العلماء ورثة الأنبیاء» بود. در کارنامه ایشان تربیت فرزندی صالح چون حاج سید محسن شفیعی رضوانالله علیه دیده میشود که فقدانش نیز داغی بزرگ بر دلها نهاد.
وی در ادامه تصریح کرد: درگذشت آیتالله شفیعی نه تنها برای بیت مکرم و شاگردان و ارادتمندان ایشان، بلکه برای همه مردم خوزستان، بهویژه اهواز، فقدان یک ستون استوار و چراغ هدایت است. بیتردید خوزستان امروز یکی از بزرگترین مردان علم و اخلاق خود را از دست داده است؛ مردی که همچون علامه حسنزاده آملی جامع وجوه مختلف معرفت و معنویت بود و با تواضع و خلق نیکو دلهای بسیاری را به نور ایمان و معرفت روشن ساخت.
نماینده ولیفقیه در خوزستان در پایان این مصیبت عظیم را به محضر حضرت ولیعصر ارواحنا فداه، رهبر معظم انقلاب، مراجع عظام تقلید، علمای اعلام، بیت مکرم ایشان و عموم مؤمنان و ارادتمندان آن مرحوم تسلیت گفت و علو درجات ایشان را در جوار رحمت واسعه الهی مسئلت کرد.
