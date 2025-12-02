سرهنگ رضا همتی زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح تشدید برخورد با وسایل نقلیه مجهز به نورهای غیرمجاز و خیره کننده در استان گفت: استفاده از این چراغ‌ها موجب کاهش دید رانندگان مقابل و افزایش احتمال وقوع حوادث رانندگی می‌شود.

وی اظهار کرد: در پی مطالبات مردمی و به‌منظور کاهش سوانح رانندگی، طرح برخورد با وسایل نقلیه‌ای که اقدام به نصب یا استفاده از نورهای غیرمجاز و چشم‌آزار می‌کنند، از ابتدای آذرماه در سراسر استان آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه برای این دسته از وسایل نقلیه علاوه بر اعمال قانون، دستور توقیف نیز به‌صورت خودکار صادر می‌شود، افزود: برخی رانندگان با دستکاری غیرمجاز در سیستم روشنایی خودرو و نصب چراغ‌های پُرنور و نامتعارف، میدان دید رانندگان مقابل را مختل کرده و زمینه‌ساز حوادث جبران‌ناپذیر می‌شوند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کردستان با تأکید بر اینکه هرگونه تغییر فنی غیرمجاز به‌ویژه در سیستم روشنایی خودروها ممنوع است، گفت: مأموران پلیس راه و راهور موظف‌اند نسبت به شناسایی، ثبت تخلف و توقیف خودروهای دارای نور غیرمجاز بدون هیچ‌گونه مسامحه اقدام کنند.

همتی‌زاده با اشاره به نتایج اجرای طرح خاطرنشان کرد: در ۱۰ روز نخست بیش از پنج‌هزار و ۲۴۴ راننده متخلف در سطح استان شناسایی و وسیله نقلیه آنان مورد اعمال قانون قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: برخلاف تصور برخی رانندگان، استفاده از این چراغ‌ها تأثیر چندانی بر افزایش میدان دید آن‌ها ندارد و تنها موجب کاهش دید راننده مقابل و بروز تصادفات می‌شود؛ از این‌رو پلیس با جدیت با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد می‌کند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کردستان از شهروندان خواست برای حفظ ایمنی خود و دیگران از نصب این چراغ‌ها خودداری کنند و در صورت مشاهده موارد تخلف، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۰ به پلیس اطلاع دهند.