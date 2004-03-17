انتقاد حزب چلبي از سازمان ملل و اخضر ابراهيمي

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه البيان چاپ ابوظبي در شماره امروز خود آورده است: ماه گذشته اخضر ابراهيمي نماينده دبير كل سازمان ملل متحد درعراق از بغداد ديدار و در گزارشي برگزاري انتخابات عادلانه وسراسري را در شرايط اين كشور و تا پيش از 30 ژوئن ناممكن دانسته بود.

اين در حالي است ابراهيمي اعلام كرد آيت الله سيستاني از كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد، بازگشت اين سازمان را به عراق خواسته است.

انتفاض قنبرسخنگوي كنگره ملي عراق دركنفرانس خبري در بغداد گفت: سازمان ملل متحد هنگام ورود به عراق نقش نادرستي را برعهده گرفت، سازمان ملل متحد گزارشي را از عراق منتشر كرد كه واقعيت اين كشور را بازگو نكرده وتلاشي را براي حفظ وحدت وايجاد دموكراسي واقعي در عراق از خود نشان نمي دهد.

قنبرادامه داد: سازمان ملل متحد نماينده اي را به عراق اعزام كرد كه داراي موضع مخالف با جنگ آمريكا عليه عراق داشت و حتي ازمخالفين اخراج عراق از كويت بود و هنگامي كه ابراهيمي از عراق خارج شد با ديدارعمروموسي دوست صميمي جليل الحبوش رئيس سابق سازمان جاسوسي عراق رفت.

وي با اشاره به طرح نفت مقابل غذاي سازمان ملل متحد در زمان زمامداري صدام گفت: هدف از اجراي اين طرح نشان دادن چراغ سبز به صدام براي گرفتن رشوه به نسبت ده درصد از دنيا بود.

از سوي ديگر اخضر ابراهيمي اعلام كرد كه آيت الله سيستاني از مراجع بزرگ شيعيان درعراق در نامه اي به كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد خواستار ايفاي نقش سازمانهاي بين المللي در عراق شده است.