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۱۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۳۱

محکوم متواری مسلح در دشتستان دستگیر شد

محکوم متواری مسلح در دشتستان دستگیر شد

بوشهر- فرمانده انتظامی دشتستان از دستگیری یک نفر محکوم متواری به جرم سرقت مسلحانه و متهم به مشارکت در قتل عمد خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا محمودیان صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی ارجاع یک فقره پرونده از مرجع قضائی مبنی بر دستگیری یک نفر محکوم که چندین سال متواری است، بررسی موضوع در دستور کار پلیس دشتستان قرار گرفت.

وی افزود: با تشکیل اکیپی مجرب از پلیس‌های تخصصی و اعزام به ارتفاعات صعب العبور یکی از بخش‌های شهرستان دشتستان نامبرده که به صورت مسلحانه در حال تردد بود شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه خلع سلاح و دستگیر شد.

فرمانده انتظامی دشتستان بیان داشت: از محکوم متواری یک قبضه اسلحه کلت کمری و تعدادی فشنگ کشف شد و با توجه به تعدد سابقه سرقت و متهم به مشارکت در قتل عمد، به مرجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 6643214

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