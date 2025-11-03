  1. استانها
  2. لرستان
۱۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۰۶

اوقاف لرستان مدیریت بقاع متبرکه دلفان را ساماندهی کند

اوقاف لرستان مدیریت بقاع متبرکه دلفان را ساماندهی کند

خرم‌آباد - امام‌جمعه نورآباد، تأکید کرد: اداره کل اوقاف و امور خیریه لرستان مدیریت بقاع متبرکه در شهرستان دلفان را ساماندهی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد یوسف خانی با اشاره به‌ضرورت بازبینی در مدیریت بقاع متبرکه شهرستان دلفان، اظهار داشت: در شهرستان دلفان سه بقعه متبرکه مهم وجود دارد که همواره موردتوجه و احترام مردم بوده است. مقام معظم رهبری تأکید کرده‌اند که امام‌زادگان باید قطب‌نمای فرهنگی هر منطقه باشند، اما متأسفانه امروز برخی از این بقاع به تفرجگاه تبدیل شده‌اند و همین موضوع موجب نارضایتی مردم مؤمن و متدین شهرستان شده است.

وی افزود: مردم بارها نسبت به وضعیت مدیریت بقاع متبرکه گلایه‌مند بوده‌اند و ما نیز طی سال‌های گذشته اعتراض خود را به مدیرکل اوقاف استان اعلام کرده‌ایم. انتظار این است که برای این اماکن مقدس، هیئت‌امنای قوی، جهادی و متعهد انتخاب شوند تا شأن این مکان‌ها حفظ شود.

امام‌جمعه نورآباد، تصریح کرد: مردم شهرستان ما از گذشته با توسل و تضرع به این امام‌زادگان انس داشته‌اند و نگاه آنها به این اماکن، نگاه ایمانی و معنوی است. بااین‌حال، مدیریت فعلی نه‌تنها نتوانسته این جایگاه را تقویت کند، بلکه در برخی موارد باعث رنجش مردم نیز شده است.

حجت‌الاسلام یوسف خانی، ادامه داد: در فصولی که زائران زیادی به امام‌زادگان مراجعه می‌کنند، بارها شاهد بسته‌بودن درهای بقاع بوده‌ایم. حتی در یکی از امام‌زادگان، زائران با درِ شکسته و وضعیت نامناسب روبه‌رو شدند که این امر موجب ناراحتی عمیق مردم مؤمن منطقه شد.

وی تأکید کرد: لازم است اداره اوقاف استان در رویکرد مدیریتی خود بازنگری کند و مدیریت بقاع متبرکه دلفان را به‌گونه‌ای سامان دهد که در شأن این اماکن مقدس و مردم مؤمن شهرستان باشد.

کد مطلب 6643391

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها