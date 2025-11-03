اوقاف لرستان مدیریت بقاع متبرکه دلفان را ساماندهی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد یوسف خانی با اشاره به‌ضرورت بازبینی در مدیریت بقاع متبرکه شهرستان دلفان، اظهار داشت: در شهرستان دلفان سه بقعه متبرکه مهم وجود دارد که همواره موردتوجه و احترام مردم بوده است. مقام معظم رهبری تأکید کرده‌اند که امام‌زادگان باید قطب‌نمای فرهنگی هر منطقه باشند، اما متأسفانه امروز برخی از این بقاع به تفرجگاه تبدیل شده‌اند و همین موضوع موجب نارضایتی مردم مؤمن و متدین شهرستان شده است.

وی افزود: مردم بارها نسبت به وضعیت مدیریت بقاع متبرکه گلایه‌مند بوده‌اند و ما نیز طی سال‌های گذشته اعتراض خود را به مدیرکل اوقاف استان اعلام کرده‌ایم. انتظار این است که برای این اماکن مقدس، هیئت‌امنای قوی، جهادی و متعهد انتخاب شوند تا شأن این مکان‌ها حفظ شود.

امام‌جمعه نورآباد، تصریح کرد: مردم شهرستان ما از گذشته با توسل و تضرع به این امام‌زادگان انس داشته‌اند و نگاه آنها به این اماکن، نگاه ایمانی و معنوی است. بااین‌حال، مدیریت فعلی نه‌تنها نتوانسته این جایگاه را تقویت کند، بلکه در برخی موارد باعث رنجش مردم نیز شده است.

حجت‌الاسلام یوسف خانی، ادامه داد: در فصولی که زائران زیادی به امام‌زادگان مراجعه می‌کنند، بارها شاهد بسته‌بودن درهای بقاع بوده‌ایم. حتی در یکی از امام‌زادگان، زائران با درِ شکسته و وضعیت نامناسب روبه‌رو شدند که این امر موجب ناراحتی عمیق مردم مؤمن منطقه شد.

وی تأکید کرد: لازم است اداره اوقاف استان در رویکرد مدیریتی خود بازنگری کند و مدیریت بقاع متبرکه دلفان را به‌گونه‌ای سامان دهد که در شأن این اماکن مقدس و مردم مؤمن شهرستان باشد.