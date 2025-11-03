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۱۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۳۸

بازیهای کشورهای اسلامی - عربستان

اولادقباد: همه بازیکنان آماده هستند/ امیدوارم قهرمان شویم

اولادقباد: همه بازیکنان آماده هستند/ امیدوارم قهرمان شویم

بازیکن تیم ملی فوتسال گفت: همه بازیکنان برای دیدار با مراکش آماده هستند و امیدوارم بتوانیم در پایان این مسابقات عنوان قهرمانی را کسب کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم اولادقباد بازیکن تیم ملی فوتسال ایران در پایان آخرین تمرین پیش از دیدار با مراکش در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی گفت: خدا را شکر تمرینات خیلی خوبی را پشت سر گذاشتیم و تمام بازیکنان آماده هستند تا بازی خوبی مقابل مراکش انجام دهیم. انشاالله بتوانیم در این مسابقات نتیجه خیلی خوبی بگیریم و قهرمان شویم و این موفقیت را به مردم عزیز ایران تقدیم کنیم.

او افزود: همراهی تیم فوق‌العاده بوده است. یک هفته در ایران اردو داشتیم و الان هم همه آماده‌ایم تا انشاالله شروع خیلی خوبی داشته باشیم. آمادگی بچه‌ها عالی است و همه برای قهرمانی تلاش می‌کنیم. همیشه در این تورنمنت‌ها هدف ما قهرمانی است و امیدواریم بتوانیم قهرمان شویم و دل مردم ایران را شاد کنیم.

اولادقباد ادامه داد: مراکش تیم خوبی است و اخیراً با تیم ملی اسپانیا بازی کرده و موفق شده اسپانیا را شکست دهد. انشاالله با برد مقابل این تیم بتوانیم شخصیت خیلی خوبی در بین بچه‌ها ایجاد کنیم و تجربه بیشتری به دست بیاوریم تا در ادامه مسیر بتوانیم نتایج بهتری کسب کنیم.

کد مطلب 6643566
بهنام روان پاک

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