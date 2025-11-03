البرز در مسیر تحقق دو میلیارد دلار صادرات

به گزارش خبرنگار مهر، محمد انصاری در آئین نکوداشت فعالان عرصه تولید و صادرات البرز و افتتاح نمایشگاه توانمندی‌ها و صادرات استان، اظهار داشت: اشتغال در حوزه صنعت البرز یکی از افتخارات این استان است و تقریباً تمامی بخش‌های صنعتی ما با کمبود نیروی کار مواجه‌اند که این خود نشانه پویایی بخش تولید است.

وی بابیان اینکه انسجام شکل‌گرفته میان دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی، زمینه‌ساز دستیابی به نتایج درخشان در ارتقای ارزش تولید و صادرات خواهد بود، گفت: در حال حاضر بیش از ۴۲۰ واحد صادرکننده در استان البرز فعالیت می‌کنند و میزان صادرات سال گذشته استان حدود یک میلیارد دلار بوده که با توجه به وسعت اندک البرز، رقمی چشمگیر و مایه افتخار است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز با اشاره به هدف‌گذاری انجام‌شده برای افزایش صادرات استان، گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، هدف‌گذاری امسال دو میلیارد دلار صادرات بود، اما وقوع برخی مشکلات جهانی از جمله جنگ‌ها، تحقق کامل این عدد را با دشواری همراه کرد؛ با این حال روند رشد صادرات و تولید در استان همچنان ادامه دارد.

انصاری در خاتمه بابیان اینکه البرز در ۱۵ رشته صنعتی کشور دارای رتبه برتر است، تصریح کرد: این استان در حوزه تجهیزات پزشکی، صنایع ماشین‌سازی و صنایع غذایی در جایگاه اول و دوم کشور قرار دارد و در مجموع یکی از استان‌های صنعتی پیشرو کشور به شمار می‌رود.