احمدی: صدور ۳۴۲مجوز فعالیت واحد خدمات مکانیزه در آذربایجان غربی

مجتبی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان مهرماه، شاخص‌های عملکردی این سازمان در حوزه‌های صدور مجوز، اشتغال، آموزش و توسعه فعالیت‌های کشاورزی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۴۰ درصد رشد داشته است.

وی اظهار کرد: در این مدت، ۱۳ هزار و ۲۸۳ فقره ارجاع کاراز طریق سامانه نسنکا ثبت شده و ۷۶۷ نفر کارشناس در فرآیند ارجاع کار فعالیت کردند.

احمدی با اشاره به روند صعودی صدور مجوزها افزود: طی هفت ماه نخست سال جاری، ۱۲۰ واحد موافقت اصولی دام سبک با ظرفیت بیش از ۵۲ هزار رأس، یک واحد پروانه بهره‌برداری دام سبک ،۶ واحد پروانه بهره برداری دام سنگین و ۱۷۶ مجوز موافقت اصولی واحدهای طیور با ظرفیت بیش از ۷۲۴ میلیون قطعه صادر شده است.

احمدی همچنین در طی این مدت ۶ واحد گلخانه به مساحت ۱۰۶۵۲ مترمربع و یک واحد شیلات به ظرفیت ۲ تن در سال مجوز بهره برداری اخذ کرده‌اند و برای ۲۷ واحد داروخانه گیاه پزشکی مجوز تأسیس صادره شده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی ادامه داد: در حوزه صنایع تبدیلی نیز ۱۴ مورد موافقت اصولی تأسیس مرکز جمع آوری شیر صادر و ۳۴۲ مورد صدور مجوز فعالیت واحد ارائه خدمات مکانیزه به کشاورزان انجام گرفته است.

احمدی با اشاره به نقش این سازمان در ایجاد اشتغال پایدار گفت: در حال حاضر ۱۱ مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی در استان فعال هستند.

وی یادآور شد: همچنین ۵۲ ناظر فنی در واحدهای دامداری، گلخانه و صنایع تبدیلی به‌منظور ارتقای بهره‌وری معرفی شده‌اند.

احمدی افزود: در بخش آموزش و ارتقای سطح تخصص اعضا نیز آزمون مسئولین فنی برگزار و ۸۰ عضو جدید حقیقی و حقوقی به نظام مهندسی پیوسته‌اند. علاوه بر این، برای ۱۰۵ نفر گواهی صلاحیت حرفه‌ای و رتبه‌بندی تخصصی برای کارشناسان صادر شده است و پروانه اشتغال ۵۵۰ نفر نیز صادر و تمدید شده است و ۱۲۶ دوره آموزشی تاکنون توسط این سازمان برگزار شده است.

وی تاکید کرد: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌غربی با هدف افزایش بهره‌وری، تسهیل صدور مجوزها و ایجاد اشتغال دانش‌آموختگان بخش کشاورزی، برنامه‌های توسعه‌ای خود را با جدیت دنبال می‌کند.