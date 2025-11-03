به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالقاسم عباس‌زاده، دوشنبه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت روز تاریخی ۱۳ آبان، از مردم شهرستان ریگان، به ویژه دانش‌آموزان و فرهنگیان، دعوت کرد تا با حضور پرشور در راهپیمایی ۱۳ آبان، بار دیگر حماسه‌ای از وحدت، بصیرت و استکبارستیزی را رقم بزنند.

وی با بیان اینکه ۱۳ آبان نماد ایستادگی ملت ایران در برابر ظلم و سلطه‌طلبی است، اظهار داشت: این روز یادآور سه حادثه مهم در تاریخ انقلاب اسلامی است در سال ۱۳۵۷، و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ هر یک از این رخدادها نشان‌دهنده عمق آگاهی و مقاومت ملت ایران در برابر استکبار جهانی است.

امام جمعه ریگان افزود: دانش‌آموزان، به عنوان سرمایه‌های انسانی و آینده‌سازان کشور، باید با حضور آگاهانه و پرشور خود در این راهپیمایی، پیام روشنی از بیداری، بصیرت و تعهد به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به جهانیان مخابره کنند.

عباس زاده، همچنین با اشاره به نقش رسانه‌ها و نخبگان فرهنگی در تبیین ابعاد مختلف این مناسبت، تأکید کرد: رسانه‌ها باید با تولید محتواهای فاخر و روشنگرانه، نسل جوان را با ماهیت استکبار جهانی و ضرورت مقابله با آن آشنا کنند.

وی ادامه داد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت روحیه مقاومت و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمنان هستیم.