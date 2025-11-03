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۱۲ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۵۸

امام جمعه ریگان: ۱۳ آبان روز تجدید میثاق باآرمان‌های انقلاب اسلامی است

امام جمعه ریگان: ۱۳ آبان روز تجدید میثاق باآرمان‌های انقلاب اسلامی است

ریگان- امام جمعه ریگان گفت: روز ۱۳ آبان نماد ایستادگی ملت ایران در برابر ظلم و سلطه‌طلبی و روزی برای تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالقاسم عباس‌زاده، دوشنبه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت روز تاریخی ۱۳ آبان، از مردم شهرستان ریگان، به ویژه دانش‌آموزان و فرهنگیان، دعوت کرد تا با حضور پرشور در راهپیمایی ۱۳ آبان، بار دیگر حماسه‌ای از وحدت، بصیرت و استکبارستیزی را رقم بزنند.

وی با بیان اینکه ۱۳ آبان نماد ایستادگی ملت ایران در برابر ظلم و سلطه‌طلبی است، اظهار داشت: این روز یادآور سه حادثه مهم در تاریخ انقلاب اسلامی است در سال ۱۳۵۷، و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ هر یک از این رخدادها نشان‌دهنده عمق آگاهی و مقاومت ملت ایران در برابر استکبار جهانی است.

امام جمعه ریگان افزود: دانش‌آموزان، به عنوان سرمایه‌های انسانی و آینده‌سازان کشور، باید با حضور آگاهانه و پرشور خود در این راهپیمایی، پیام روشنی از بیداری، بصیرت و تعهد به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به جهانیان مخابره کنند.

عباس زاده، همچنین با اشاره به نقش رسانه‌ها و نخبگان فرهنگی در تبیین ابعاد مختلف این مناسبت، تأکید کرد: رسانه‌ها باید با تولید محتواهای فاخر و روشنگرانه، نسل جوان را با ماهیت استکبار جهانی و ضرورت مقابله با آن آشنا کنند.

وی ادامه داد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت روحیه مقاومت و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمنان هستیم.

کد مطلب 6644132

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