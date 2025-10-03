قیمت نفت برنت به ۶۴ دلار رسید

به گزارش خبرگزاری مهر نقل از رویترز، قیمت نفت پس‌از ۴ روز کاهش پیاپی، در معاملات روز جمعه افزایش یافته اما در آستانه شدیدترین کاهش هفتگی از اواخر ماه ژوئن قرار دارد که دلیل اصلی آن احتمال افزایش تولید ائتلاف اوپک پلاس علی‌رغم نگرانی درمورد مازاد عرضه است.

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۳۶ سنت معادل ۰.۵۶ درصد افزایش به ۶۴ دلار و ۴۷ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۳۴ سنت معادل ۰.۵۶ درصد افزایش ۶۰ دلار و ۸۲ سنت معامله می‌شود.

طبق گفته برخی منابع، ائتلاف اوپک پلاس درمورد افزایش تولید تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز در ماه نوامبر توافق می‌کند، یعنی ۳ برابر افزایش تولید در ماه اکتبر. عربستان به‌دنبال بازپس‌گیری سهم خود از بازار دنیاست.

تحلیلگران می‌گویند اگر ائتلاف اوپک پلاس با ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش تولید موافقت کند، قیمت نفت ابتدا تا ۵۸ دلار در هر بشکه و بعد تا ۵۵ دلار پایین می‌آید.

عرضه بیشتر ائتلاف اوپک پلاس، کاهش فعالیت‌های پالایشگاهی در دنیا به‌خاطر فصل تعمیرات و نگهداری و پایین آمدن فصلی تقاضا در ماه‌های پیش رو باعث افزایش ذخایر نفتی در آمریکا و سایر مناطق دنیا می‌شود.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا در روز چهارشنبه اعلام کرد ذخایر نفت خام بنزین و میعانات گازی در هفته گذشته افزایش یافته و فعالیت پالایشگاهی و تقاضا کاهش داشته است.

نگرانی درمورد محدود شدن فعالیت‌های اقتصادی به‌خاطر تعطیلی دولت آمریکا و همچنین ازسرگیری صادرات نفت کردستان عراق هم بر قیمت نفت تأثیر گذاشته است.

گروه وزرای دارایی گروه ۷ اعلام کردند با هدف قرار دادن کشورهایی که همچنان نفت روسیه را خریداری می‌کنند، فشار بر این کشور را افزایش خواهند داد.