به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش مرکز پایش کیفی هوا، شاخص آلودگی در شهرستان دشت آزادگان با عدد ۳۱۰ میکروگرم بر مترمکعب در وضعیت قهوه‌ای (خطرناک) قرار گرفته و آلوده‌ترین هوای استان را به خود اختصاص داده است.

همچنین میزان آلودگی هوا در شهرهای آغاجری (۱۵۵)، اهواز (۱۷۰)، بهبهان (۱۶۵)، خرمشهر (۱۵۶)، شوشتر (۱۵۶)، کارون (۱۶۶)، ملاثانی (۱۵۶) و هویزه (۱۹۷) میکروگرم بر مترمکعب ثبت شده که همگی در محدوده قرمز و ناسالم برای تمام گروه‌های جمعیتی هستند.

علاوه بر این، شاخص کیفیت هوا در شهرهای آبادان (۱۱۰)، اندیمشک (۱۲۹)، دزفول (۱۰۷)، شادگان (۱۲۳) و هندیجان (۱۰۵) در محدوده نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس گزارش شده است. در چنین شرایطی، کارشناسان توصیه می‌کنند کودکان، سالمندان و بیماران قلبی یا ریوی از فعالیت سنگین یا حضور طولانی‌مدت در فضای باز خودداری کنند.

بر اساس اعلام مرکز پایش، وضعیت هوا در شهرهای اندیکا، ایذه، باغ‌ملک، دهدز، رامهرمز، شوش، لالی، مسجدسلیمان، ماهشهر و هفتکل در شرایط قابل قبول قرار دارد.