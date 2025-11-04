به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی و ارتباطات جشنواره، دبیرخانه نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر، اسامی ۱۹ فیلم راه پیدا کرده به بخش «محله» را اعلام کرد.

اسامی این فیلم‌ها به شرح زیر هستند:

۱- «آخرین شب» (۳ دقیقه)، ۳- «پارادوکس» (۳ دقیقه)، ۳- «پرواز یک چتر» (۵ دقیقه)، ۴- «پس از باران» (۳ دقیقه)، ۵- «ت تنها» (۳ دقیقه)، ۶- «تاول» (۱۰۰ ثانیه)، ۷- «تکیه‌گاه» (۱۰۰ ثانیه)، ۸- «جارس» (۲۰۰ ثانیه)، ۹- «جهان نمی‌ایستد» (یک دقیقه)، ۱۰- «چاپارخانه» (۱۰۰ ثانیه)، ۱۱- «چشم‌هایش که محبت می‌بینند» (۱۰۰ ثانیه)، ۱۲- «خشک» (۲ دقیقه)، ۱۳- «دستور تخریب» (۲ دقیقه)، ۱۴- «صدای بلند» (۱۰۰ ثانیه)، ۱۵- «فندک» (۱۰۰ ثانیه)، ۱۶- «فوبیا» (۴ دقیقه)، ۱۷- «قرص شکلاتی» (۵ دقیقه)، ۱۸- «گوشزد» (۱۰۰ ثانیه)، ۱۹- «نفس عمیق» (۱۰۰ ثانیه).

همچنین در بخش «ترافیک» اسامی ۴۰ فیلم به شرح زیر اعلام شد:

۱- «ارثیه پدری» (۵ دقیقه)، ۲- «ایست عاشقی» (۷ دقیقه)، ۳- «آخر خط» (۱۲ دقیقه)، ۴- «آلزایمر» (۴ دقیقه)، ۵- «بادبادک» (۴ دقیقه)، ۶- «بازی غمگین» (۴ دقیقه)، ۷- «برای زندگی» (۵ دقیقه)، ۸- «بی‌تاب» (۴ دقیقه)، ۹- «بی‌خوابی» (۳ دقیقه)، ۱۰- «پارک ترافیک» (۴ دقیقه)، ۱۱- «پارک موقت» (۳ دقیقه)، ۱۲- «پازل ترافیک» (۳ دقیقه)، ۱۳- «پلیس کوچولو» (۳ دقیقه)، ۱۴- «ترس» (۴ دقیقه)، ۱۵- «تک سوار» (۴ دقیقه)، ۱۶- «تمرین جدایی» (۶ دقیقه)، ۱۷- «حساب کشی» (۳ دقیقه)، ۱۸- «خیابان‌های خلوت» (۴ دقیقه)، ۱۹- «دستپخت مامان» (۳ دقیقه)، ۲۰- «راه فرار» (۳ دقیقه)، ۲۱- «راه مدرسه» (۳ دقیقه)، ۲۲- «راهنمای کوچک» (۴ دقیقه)، ۲۳- «رسم اشتباه» (۳ دقیقه)، ۲۴- «زمان‌های از دست رفته» (۴ دقیقه)، ۲۵- «سیاه باز» (۵ دقیقه)، ۲۶- «سینماترافیک» (۵ دقیقه)، ۲۷- «شکارچی» (۵ دقیقه)، ۲۸- «شهروندان پاک» (۳ دقیقه)، ۲۹- «عصب‌کشی» (۳ دقیقه)، ۳۰- «فرشته‌های ترافیک» (۳ دقیقه)، ۳۱- «کادو» (۴ دقیقه)، ۳۲- «کلاه جادویی» (۳ دقیقه)، ۳۳- «کورتیزول» (۵ دقیقه)، ۳۴- «گزارشگر» (۴ دقیقه)، ۳۵- «مسیر اول» (۵ دقیقه)، ۳۶- «مسیر دو نفره» (۴ دقیقه)، ۳۷- «مسیر سبز» (۵ دقیقه)، ۳۸- «مشکوک» (۵ دقیقه)، ۳۹- «ناجی کوچک» (۳ دقیقه)، ۴۰- «یادگاری» (۴ دقیقه)

نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر به دبیری مریم پیرکاری از ۱۹ تا ۲۲ آبان در پردیس سینمایی ملت برگزار می‌شود.