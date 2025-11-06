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۱۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۲۰

اعلام اسامی آثار پویانمایی کوتاه نهمین جشنواره فیلم شهر

اعلام اسامی آثار پویانمایی کوتاه نهمین جشنواره فیلم شهر

اسامی ۲۷ پویانمایی کوتاه راه‌یافته به نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی و ارتباطات نهمین جشنواره فیلم شهر، با اعلام دبیرخانه نهمین جشنواره فیلم بین‌المللی فیلم شهر، اسامی ۲۷ پویانمایی کوتاه راه‌یافته به این دوره جشنواره، به شرح زیر است:

۱- پویانمایی «ای آبی» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی لیام اصولی، ۲- پویانمایی «آتل» به‌کارگردانی و تهیه‌کنندگی مهدی صدیقی، ۳- پویانمایی «آوای ابرها» به‌کارگردانی محمد لطفعلی و تهیه‌کنندگی هادی فیروزمندی، ۴- پویانمایی «بازتاب» به کارگردانی جعفر صیادی و تهیه‌کنندگی سمیه حیدری، ۵- پویانمایی «بلوک» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی حمیده تیموری، ۶- پویانمایی «بی ام و ۲۰۰۲» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی میرعلی حسینی اصل، ۷- پویانمایی «پتتیک» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی نرگس ذاکری، ۸- پویانمایی «پر» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی صادق جوادی، ۹- پویانمایی «پنت هاوس» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی علی هاشمی‌نیا، ۱۰ - پویانمایی «پهلوان» به کارگردانی داود وحیدی و تهیه‌کنندگی سیدمحمدباقر سجادپور، ۱۱- پویانمایی «جیرفت» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مرجان کشان، ۱۲- پویانمایی «داستانی برای محسن» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مجتبی ترکی، ۱۳- پویانمایی «درون یک چارچوب» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی جعفر صیادی، ۱۴- پویانمایی «سرزمین جوانه‌های غمگین» به کارگردانی زینب سادات بحری و تهیه‌کنندگی محدثه پیرهادی، ۱۵- پویانمایی «سلاخی» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی سپهر مومنی، ۱۶- پویانمایی «سمپاش» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی فرنوش عابدی، ۱۷- پویانمایی «شال سرخ» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مقداد جعفرزاده، ۱۸- پویانمایی «فصل پریدن» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی شاهنگ کیانی، ۱۹- پویانمایی «قانون بازی» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی آروین صلواتی، ۲۰- پویانمایی «کربت» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی نیلوفر نادری تهرانی، ۲۱- پویانمایی «گلهای کاغذی» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی رامک امین کاظمی، ۲۲- پویانمایی «مردگینامه» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی علی اکبری، ۲۳- پویانمایی «مرد و پنجره» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی فاطمه احمدی، ۲۴- پویانمایی «ملودی» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مهدی امینی، ۲۵- پویانمایی «ممنونم دکتر فارسی» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی سمانه شجاعی، ۲۶- پویانمایی «همنشین آبی» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی فرزانه قبادی، ۲۷- پویانمایی «وزن مقدس» به کارگردانی فرنوش عابدی و تهیه‌کنندگی نگاه فردیار.

نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر به دبیری مریم پیرکاری، از ۱۹ تا ۲۱ آبان در پردیس سینمایی ملت و اختتامیه جشنواره ۲۲ آبان در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار می‌شود.

کد مطلب 6647109
فریبرز دارایی

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