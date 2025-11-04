سقوط مجدد طلای جهانی به زیر ۴۰۰۰ دلار

به گزارش خبرنگار مهر، افزایش ارزش دلار به بالاترین سطح در سه‌ماهه اخیر و کاهش نگرانی‌ها از تشدید جنگ تجاری میان آمریکا و چین، جذابیت طلا را به‌عنوان دارایی امن کاهش داده است. فدرال رزرو آمریکا در هفته گذشته برای دومین بار در سال جاری نرخ بهره را کاهش داد، اما جروم پاول، رئیس بانک مرکزی، تأکید کرد که «هیچ تضمینی برای کاهش بیشتر تا پایان سال وجود ندارد».

پیش از اظهارات پاول، معامله‌گران احتمال کاهش دوباره نرخ بهره در نشست دسامبر را ۹۰ درصد ارزیابی می‌کردند، اما این رقم اکنون به حدود ۶۵ درصد کاهش یافته است. اختلاف نظر میان اعضای فدرال رزرو بر سر وضعیت اقتصاد، در حالی رو به افزایش است که بخشی از دولت آمریکا به‌دلیل تعطیلی موقت اداری، داده‌های کلیدی اقتصادی را منتشر نکرده است.

در شرایط فعلی، بازارها منتظر انتشار آمار اشتغال ماهانه آمریکا هستند تا مسیر بعدی نرخ بهره مشخص شود. کارشناسان می‌گویند طلا که از ابتدای سال ۵۳ درصد رشد داشته، از زمان رکورد تاریخی در ماه اکتبر تاکنون حدود ۸ درصد افت ارزش را ثبت کرده است.

در میان دیگر فلزات گران‌بها نیز، نقره با افت ۱٫۱۶ درصدی به ۴۷ دلار و ۵۳ سنت و پلاتین با کاهش ۰٫۶۵ درصدی به ۱۵۶۰ دلار و ۶۸ سنت در هر اونس معامله می‌شود.