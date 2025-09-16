قیمت طلای جهانی به ۳۶۸۱ دلار رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت طلا در معاملات روز سه‌شنبه به یک رکورد جدید رسیده است. ضعف دلار در آستانه اجلاس فدرال رزرو آمریکا از قیمت طلا حمایت می‌کند. انتظار می‌رود بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را در این اجلاس پایین بیاورد.قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۰۷ درصد افزایش به ۳۶۸۱ دلار و ۶۷ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک افزایش ۰.۰۱ درصدی به ۳۷۱۹ دلار و ۳۰ سنت رسیده است. قیمت طلا ساعاتی پیش تا رکورد ۳۶۸۹ دلار و ۲۷ سنت بالا رفته بود.

تحلیلگران می‌گویند شرایط برای طلا بسیار مثبت است و انتظار می‌رود نرخ بهره در اجلاس دو روزه فدرال رزرو پایین بیاید. بدین‌ترتیب دورنمای طلا در کوتاه‌مدت و میان‌مدت بسیار خوش‌بینانه است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در پستی در شبکه‌های اجتماعی در روز دوشنبه از جروم پاول، رئیس فدرال رزرو خواست نرخ بهره را تا حد زیادی پایین بیاورد.

تاجران حالا تقریباً مطمئن هستند نرخ بهره ۲۵ واحد در پایان اجلاس فدرال رزرو در هفدهم سپتامبر کاهش می‌یابد و احتمال کمی هم وجود دارد که این کاهش برابر با ۵۰ واحد باشد.پایین آمدن نرخ بهره هزینه نگه‌داری طلا به‌عنوان یک سرمایه غیر سودده را کاهش داده و ارزش دلار را هم پایین می‌آورد. بدین ترتیب خرید طلا برای دارندگان سایر ارزهای دنیا ارزان‌تر می‌شود.

شاخص دلار در مقایسه با یورو به پایین‌ترین سطح طی ۲ ماه و نیم گذشته رسیده است.صندوق طلای SPDR، بزرگ‌ترین صندوق طلای قابل معامله در بورس در دنیا اعلام کرد دارایی‌های آن ۰.۲۱ درصد افزایش یافته و به ۹۷۶.۸۰ تن رسیده است. این رقم در روز جمعه برابر با ۹۷۴.۸۰ تن بود.

در این بین، یک دادگاه استیناف در آمریکا در روز دوشنبه به دونالد ترامپ اجازه نداد لیزا کوک، از مقامات فدرال رزرو را اخراج کند. این جدیدترین تحولات قانونی بود که استقلال بلندمدت فدرال رزرو را تهدید می‌کرد.

در میان سایر فلزات گران‌بها، قیمت نقره با ۰.۱۵ درصد افزایش به ۴۳ دلار و ۳ سنت رسید و پلاتین با یک کاهش ۰.۴۹ درصدی ۱۳۹۹ دلار و ۹۰ سنت معامله می‌شود.