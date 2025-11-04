به گزارش خبرنگار مهر، محمد عرب صبح سه شنبه از حمایت ۱۸ هزار و ۸۷۶ دانش‌آموز دختر و پسر در سطح استان خبر داد و اظهار داشت: از این تعداد، ۹ هزار و ۷۰۲ دانش‌آموز پسر و ۹ هزار و ۱۷۴ دانش‌آموز دختر تحت پوشش خدمات حمایتی، فرهنگی و آموزشی این نهاد هستند.

وی دانش‌آموزان را سرمایه‌های انسانی و فکری آینده کشور دانست و افزود: کمیته امداد با تمام توان در راستای هموار کردن مسیر رشد علمی، فرهنگی و اعتقادی آنان گام برمی‌دارد.

مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی به توزیع آماری این دانش‌آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی اشاره کرد و گفت: پنج هزار و ۱۴۶ نفر در مقطع ابتدایی اول، پنج هزار و ۹۱ نفر در مقطع ابتدایی دوم، پنج هزار و ۴۰ نفر در مقطع متوسطه اول و سه هزار و ۵۹۹ نفر در مقطع متوسطه دوم مشغول به تحصیل هستند.

عرب با اشاره به اجرای طرح‌هایی مانند «تحصیل همگانی»، «بازگشت به تحصیل» و «حمایت از دانش‌آموزان مستعد» تأکید کرد: هدف این نهاد این است که هیچ دانش‌آموزی به دلیل مشکلات معیشتی از چرخه تحصیل بازنماند.

وی از شناسایی هزار و ۱۸۷ دانش‌آموز مستعد و نخبه در حوزه‌های علمی، فرهنگی، قرآنی، هنری و ورزشی خبر داد و گفت: این افراد با برنامه‌ریزی هدفمند و حمایت‌های ویژه کمیته امداد، در مسیر رشد و شکوفایی استعدادهای خود قرار گرفته‌اند.

عرب با اشاره به موفقیت ۱۰۱ دانش‌آموز تحت حمایت در آزمون ورودی مدارس سمپاد و نمونه دولتی در سال جاری، گفت: این موفقیت نمادی از تلاش و خودباوری این دانش‌آموزان است.

وی با تأکید بر اینکه حمایت از دانش‌آموزان مستعد و محروم، یکی از مؤثرترین راه‌های شکستن چرخه فقر و ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی است، بیان کرد: کمیته امداد خراسان جنوبی با اتکا بر نگاهی فرهنگی و توانمند ساز، تداوم بخشیدن به این مسیر را در دستور کار خود دارد.