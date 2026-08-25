  1. استانها
  2. سمنان
۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۱۱

عدالت آموزشی در استان سمنان؛ ۳۳ دانش‌آموز مددجو به مدارس برتر رسیدند

عدالت آموزشی در استان سمنان؛ ۳۳ دانش‌آموز مددجو به مدارس برتر رسیدند

سمنان- مدیرکل کمیته امداد استان سمنان از راهیابی ۳۳ دانش‌آموز مستعد خانواده‌های تحت حمایت به مدارس سمپاد و نمونه دولتی خبر داد و بر تداوم حمایت‌های آموزشی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین ذوالفقاری شامگاه سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران در محل کمیته امداد استان سمنان، با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری بر نیروی انسانی و استعدادهای دانش‌آموزان اظهار کرد: کمیته امداد استان سمنان در سال جاری تمرکز ویژه‌ای بر تحقق عدالت آموزشی و شکوفایی استعدادهای برتر در میان خانواده‌های تحت حمایت داشته است.

وی افزود: در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵، ۳۳ نفر از دانش‌آموزان مستعد استان با تکیه بر دانش، تلاش و پشتکار خود موفق شدند به مدارس سمپاد و نمونه دولتی راه پیدا کنند.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان با بیان اینکه این موفقیت‌ها حاصل یک فرآیند حمایتی هدفمند بوده است، گفت: برای آماده‌سازی این دانش‌آموزان، بسته‌های آموزشی متنوعی شامل کلاس‌های آنلاین و آفلاین، مشاوره‌های تخصصی روان‌شناختی و تحصیلی و آزمون‌های شبیه‌ساز استاندارد مشابه آزمون‌های سمپاد ارائه شده است.

ذوالفقاری ادامه داد: هدف از اجرای این برنامه‌ها، کاهش موانع اقتصادی و فراهم کردن فرصت برابر برای دانش‌آموزان مستعد خانواده‌های تحت حمایت است تا زمینه رشد علمی و دستیابی آنان به مدارس برتر فراهم شود.

وی با تأکید بر نقش خیران و مشارکت‌های مردمی در توسعه برنامه‌های آموزشی کمیته امداد خاطرنشان کرد: هدف کمیته امداد تنها ارائه حمایت‌های معیشتی نیست، بلکه توانمندسازی علمی، افزایش اعتماد به نفس و تقویت خودباوری دانش‌آموزان نیز از اهداف مهم این نهاد به شمار می‌رود.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان افزود: تلاش می‌کنیم با استمرار حمایت‌های آموزشی، این دانش‌آموزان در آینده به نیروهایی توانمند و اثرگذار در عرصه علمی تبدیل شوند و نقش خود را در پیشرفت کشور ایفا کنند.

کد مطلب 6927809

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها