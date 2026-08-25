به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین ذوالفقاری شامگاه سهشنبه در گفتوگو با خبرنگاران در محل کمیته امداد استان سمنان، با اشاره به اهمیت سرمایهگذاری بر نیروی انسانی و استعدادهای دانشآموزان اظهار کرد: کمیته امداد استان سمنان در سال جاری تمرکز ویژهای بر تحقق عدالت آموزشی و شکوفایی استعدادهای برتر در میان خانوادههای تحت حمایت داشته است.
وی افزود: در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵، ۳۳ نفر از دانشآموزان مستعد استان با تکیه بر دانش، تلاش و پشتکار خود موفق شدند به مدارس سمپاد و نمونه دولتی راه پیدا کنند.
مدیرکل کمیته امداد استان سمنان با بیان اینکه این موفقیتها حاصل یک فرآیند حمایتی هدفمند بوده است، گفت: برای آمادهسازی این دانشآموزان، بستههای آموزشی متنوعی شامل کلاسهای آنلاین و آفلاین، مشاورههای تخصصی روانشناختی و تحصیلی و آزمونهای شبیهساز استاندارد مشابه آزمونهای سمپاد ارائه شده است.
ذوالفقاری ادامه داد: هدف از اجرای این برنامهها، کاهش موانع اقتصادی و فراهم کردن فرصت برابر برای دانشآموزان مستعد خانوادههای تحت حمایت است تا زمینه رشد علمی و دستیابی آنان به مدارس برتر فراهم شود.
وی با تأکید بر نقش خیران و مشارکتهای مردمی در توسعه برنامههای آموزشی کمیته امداد خاطرنشان کرد: هدف کمیته امداد تنها ارائه حمایتهای معیشتی نیست، بلکه توانمندسازی علمی، افزایش اعتماد به نفس و تقویت خودباوری دانشآموزان نیز از اهداف مهم این نهاد به شمار میرود.
مدیرکل کمیته امداد استان سمنان افزود: تلاش میکنیم با استمرار حمایتهای آموزشی، این دانشآموزان در آینده به نیروهایی توانمند و اثرگذار در عرصه علمی تبدیل شوند و نقش خود را در پیشرفت کشور ایفا کنند.
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