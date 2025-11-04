به گزارش خبرنگار مهر، احمد شریعتی، پیش از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، از پوشش بیش از ۹۰ درصدی واکسیناسیون دام‌های سنگین استان علیه بیماری تب برفکی با مشارکت بخش خصوصی خبر داد.

مدیرکل دامپزشکی استان تهران با اعلام پایان موفقیت‌آمیز مرحله نخست واکسیناسیون جمعیت دام سنگین استان علیه بیماری تب برفکی با سویه جدید اظهار داشت: مرحله دوم تزریق دز یادآور این بیماری با هدف تقویت سیستم ایمنی دام‌ها هم‌اکنون در حال اجراست.

وی با اشاره به همکاری گسترده اتحادیه‌های دامداری، تولیدکنندگان و همکاران بخش خصوصی افزود: با تلاش شبانه‌روزی همکاران در ادارات دامپزشکی شهرستان‌ها و اداره کل، توانستیم پوشش واکسیناسیون را به بیش از ۹۰ درصد از دام‌های واجد شرایط استان تهران برسانیم.

شریعتی خاطرنشان کرد: این اقدام پیشگیرانه نقش مهمی در کنترل و مهار بیماری تب برفکی داشته و ضامن سلامت جمعیت دامی و استمرار زنجیره تولید در استان است.

مدیرکل دامپزشکی استان تهران در پایان ضمن قدردانی از دامداران و فعالان بخش خصوصی تأکید کرد: پایش مستمر و اجرای برنامه‌های نظارتی برای حفظ سلامت دام‌ها و پایداری این موفقیت تداوم خواهد داشت.