https://mehrnews.com/x39vwf ۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۱۷ کد مطلب 6644754 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۱۷ حضور پرشور مردم محلات در راهپیمایی ۱۳ آبان محلات- در این ویدئو حضور پرشور مردم محلات در راهپیمایی ۱۳ آبان را ملاحظه می کنید. دریافت 27 MB کد مطلب 6644754 کپی شد مطالب مرتبط راهپیمایی ۱۳ آبان در سرزمین آفتاب آغاز شد راهپیمایی یوم الله سیزدهم آبان در ۴۰ نقطه استان مرکزی برگزار میشود دانشآموزان سرمایههای اصلی کشور و سازندگان فردای ایران اسلامی هستند برچسبها یوم الله 13 آبان محلات استکبار ستیزی
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