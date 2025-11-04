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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۱۷

حضور پرشور مردم محلات در راهپیمایی ۱۳ آبان

حضور پرشور مردم محلات در راهپیمایی ۱۳ آبان

محلات- در این ویدئو حضور پرشور مردم محلات در راهپیمایی ۱۳ آبان را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6644754

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