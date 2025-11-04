واکنش اینفانتینو به حضور بانوان در ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد + عکس

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال نساجی مازندران و شهید قندی یزد در رقابت‌های جام حذفی روز شنبه ۱۰ آبان در ورزشگاه امام رضا (رع) شهر مشهد رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود شاگردان فراز کمالوند در تیم نساجی خاتمه یافت. نکته مهم این بازی حضور بانوان تماشاگر در ورزشگاه بود.

در همین رابطه جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال در صفحه مجازی خود نوشت: از حضور زنان و دختران در دیدار جام حذفی ایران میان تیم‌های نساجی مازندران و شهید قندی یزد در ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد بسیار خرسند شدم.

این اتفاق، گامی امیدبخش پس از حضور ۴۵ هزار زن و دختر در مسابقه لیگ برتر ایران در ورزشگاه نقش‌جهان اصفهان در دسامبر گذشته و همچنین حضور ۳ هزار زن و دختر در دربی تهران در سال ۲۰۲۳ است.

چشم‌انداز فیفا این است که فوتبال در دسترس همه مردم در سراسر جهان باشد، چراکه این بازی متعلق به همه کسانی است که می‌خواهند آن را تجربه کنند.

ما در گفتگو و همکاری با نهادهای مختلف در سراسر جهان تلاش می‌کنیم فوتبال را جهانی‌تر کنیم و امیدوارم این روند مثبت در ایران و سایر کشورها ادامه پیدا کند.