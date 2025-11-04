تهدید سلامت قلب مهاجران در طول زندگی در ایالات متحده

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، طبق تحقیقات جدید، خطر ابتلا به بیماری قلبی در مهاجران با افزایش مدت زمان زندگی در ایالات متحده افزایش می‌یابد.

محققان دریافتند که زندگی در آمریکا بر فشار خون، کلسترول، قند خون و سایر عوامل خطر بیماری قلبی در مهاجران تأثیر می‌گذارد.

«کریشنا موپارتی»، دانشجوی پزشکی دانشگاه جان اف کندی در کوراسائو، در یک بیانیه خبری گفت: «ما می‌بینیم که وقتی مهاجران برای مدت طولانی در معرض عادات غذایی و سبک زندگی آمریکایی قرار می‌گیرند، این امر تأثیر منفی بر سلامت قلب آنها دارد.»

برای مطالعه جدید، محققان داده‌های نزدیک به ۱۶۰۰۰ بزرگسال شرکت‌کننده در نظرسنجی ملی سلامت و تغذیه بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ را تجزیه و تحلیل کردند.

شرکت‌کنندگان بر اساس اینکه آیا در ایالات متحده متولد شده‌اند یا در خارج از کشور، و سپس بر اساس مدت زمانی که در اینجا زندگی کرده‌اند- بیشتر یا کمتر از ۱۵ سال- طبقه‌بندی شدند.

در مجموع، این مطالعه نشان داد که ۸۶ درصد از بزرگسالان متولد آمریکا در مقابل ۸۰ درصد از بزرگسالان متولد خارج از کشور، حداقل یک عامل خطر برای بیماری قلبی داشتند.

در مقایسه با بزرگسالان متولد آمریکا، مهاجرانی که کمتر از ۱۵ سال در آمریکا زندگی می‌کردند، میزان فشار خون بالا (۳۸٪ در مقابل ۴۹٪)؛ کلسترول بالا (۲۸٪ در مقابل ۳۰٪)؛ و سیگار کشیدن (۱۳٪ در مقابل ۲۰٪) کمتری داشتند.

با این حال، نتایج نشان داد مهاجرانی که بیش از ۱۵ سال در آمریکا زندگی کرده بودند، در مقایسه با بزرگسالان متولد آمریکا، میزان دیابت (۱۵٪ در مقابل ۱۱٪) و کلسترول بالا (۲۹٪ در مقابل ۳۰٪) بالاتری داشتند.

در یک مثال، محققان دریافتند که بزرگسالان مهاجر آسیایی میزان دیابت بسیار بالاتری (۱۵٪ در مقابل ۶٪) نسبت به افراد آسیایی تبار متولد آمریکا داشتند. با این حال، مهاجران آسیایی همچنین کمتر سیگار می‌کشیدند، ۸٪ در مقابل ۱۳٪.

محققان گفتند که مهاجران احتمالاً الگوهای غذایی آمریکایی‌ها را اتخاذ می‌کنند که شامل غذاهای فرآوری شده، قندها و چربی‌های بیشتر است.

محققان گفتند که آنها همچنین احتمالاً از نظر جسمی کم تحرک تر می‌شوند، با استرس بیشتری روبرو می‌شوند و ارتباط خود را با رژیم‌های غذایی و عادات سنتی که آنها را در کشور خود سالم نگه می‌داشت، از دست می‌دهند.

در نهایت، محققان گفتند که مهاجران ممکن است در ایالات متحده به راحتی خارج از کشور به مراقبت‌های بهداشتی دسترسی نداشته باشند و این امر تشخیص یا درمان مشکلات سلامتی را به تأخیر می‌اندازد.

موپارتی گفت: «مهاجران با مزیت سلامت قلب و عروق وارد می‌شوند، اما این مزیت با طولانی‌تر شدن اقامت آنها در ایالات متحده به دلیل فرهنگ‌پذیری، استرس و تغییرات سبک زندگی از بین می‌رود.»

موپارتی افزود: «مهاجران باید از طریق غربالگری و حفظ رفتارهای محافظتی، سلامت خود را به طور فعال محافظت کنند، در حالی که پزشکان باید مدت اقامت در ایالات متحده را به عنوان یک عامل خطر تشخیص دهند و استراتژی‌های پیشگیری متناسب با فرهنگ را ارائه دهند.»

*یوسف کامیاب پور