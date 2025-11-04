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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۲۴

حضور مردم رضوانشهر در راهپیمایی ۱۳ آبان

حضور مردم رضوانشهر در راهپیمایی ۱۳ آبان

رضوانشهر- در این فیلم حضور پرشور مردم رضوانشهر در راهپیمایی ۱۳ آبان را مشاهده می کنید.

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فیلم: محمد جواد عاشوری

کد مطلب 6645016

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