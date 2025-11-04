https://mehrnews.com/x39vCB ۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۲۴ کد مطلب 6645016 استانها گیلان استانها گیلان ۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۲۴ حضور مردم رضوانشهر در راهپیمایی ۱۳ آبان رضوانشهر- در این فیلم حضور پرشور مردم رضوانشهر در راهپیمایی ۱۳ آبان را مشاهده می کنید. دریافت 7 MB فیلم: محمد جواد عاشوری کد مطلب 6645016 کپی شد مطالب مرتبط راهپیمایی ۱۳ آبان در شهرستان قاین فریاد استکبار ستیزی مردم تالش در یوم الله ۱۳ آبان راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان در شهرستان کرج ندای استکبارستیزی مردم انقلابی سمنان در یوم الله ۱۳ آبان برچسبها راهپيمايي 13 آبان روز دانش آموز شهرستان رضوانشهر
نظر شما