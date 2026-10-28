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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۵۰

کشف کالای قاچاق ۷۷ میلیارد ریالی در یزد

کشف کالای قاچاق ۷۷ میلیارد ریالی در یزد

یزد- فرمانده انتظامی استان یزد از کشف پنج پالت قطعات خارجی کوره‌های صنعتی به ارزش ۷۷ میلیارد ریال در جریان رسیدگی به یک پرونده تخلف گمرکی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی نیروی انتظامی استان یزد، سردار علیرضا دلیری اظهار کرد: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان با انجام اقدامات اطلاعاتی از تخلفات گمرکی در زمینه واردات کالا مطلع شدند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی و اخذ مجوز قضایی، از یک انبار بازدید کردند و پنج پالت از اجزا و قطعات خارجی کوره‌های صنعتی قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد با اشاره به برآورد کارشناسان از ارزش ۷۷ میلیارد ریالی کالاهای کشف‌شده گفت: در این زمینه پرونده تشکیل و یک متهم به دادسرا معرفی شد.

سردار دلیر از شهروندان خواست اخبار و اطلاعات مربوط به قاچاق کالا را از طریق شماره ۳۰۱۱۰ پلیس امنیت اقتصادی یا شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6992665

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