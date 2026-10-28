کشف کالای قاچاق ۷۷ میلیارد ریالی در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی نیروی انتظامی استان یزد، سردار علیرضا دلیری اظهار کرد: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان با انجام اقدامات اطلاعاتی از تخلفات گمرکی در زمینه واردات کالا مطلع شدند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی و اخذ مجوز قضایی، از یک انبار بازدید کردند و پنج پالت از اجزا و قطعات خارجی کوره‌های صنعتی قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد با اشاره به برآورد کارشناسان از ارزش ۷۷ میلیارد ریالی کالاهای کشف‌شده گفت: در این زمینه پرونده تشکیل و یک متهم به دادسرا معرفی شد.

سردار دلیر از شهروندان خواست اخبار و اطلاعات مربوط به قاچاق کالا را از طریق شماره ۳۰۱۱۰ پلیس امنیت اقتصادی یا شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.