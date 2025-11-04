فضاسازی معنوی منطقه ۸ همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا (س)

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی میرحسینی معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۸ تهران ضمن عرض تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) به شهروندان اظهار کرد: طبق سنت هر ساله، به مناسبت فرا رسیدن ایام فاطمیه و رونق محافل مذهبی در سطح شهر، مجموعه‌ای از اقدامات اجرایی در راستای ایجاد جلوه‌های بصری و معنوی در محلات منطقه انجام شد.

وی با اشاره به اجرای طرح سیاه‌پوشی در معابر و میادین شاخص افزود: در این ایام، المان‌های نوری خاموش و ریسه‌ها و پرچم‌های رنگی جمع‌آوری شد و به جای آن پرچم‌های مشکی، کتیبه‌های عزاداری و نمادهای مذهبی در سطح منطقه نصب گردید تا فضای عمومی شهر متناسب با حال و هوای ایام فاطمیه شود.

معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۸ همچنین از آماده‌سازی ایستگاه‌های صلواتی و برپایی مواکب پذیرایی در نقاط مختلف منطقه خبر داد و گفت: این اقدامات با هدف خدمت‌رسانی به شهروندان، ترویج فرهنگ فاطمی و حفظ جلوه‌های معنوی در سیمای شهری انجام می‌شود.

میرحسینی در پایان تأکید کرد: مجموعه مدیریت شهری منطقه ۸ تلاش دارد با برپایی چنین برنامه‌هایی، ضمن پاسداشت ایام سوگواری حضرت زهرا (س)، زمینه حضور پرشورتر شهروندان در مراسم و محافل مذهبی را فراهم کند.