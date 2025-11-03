فضای پایتخت عطر فاطمی گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن ایام فاطمیه اول، سازمان زیباسازی شهر تهران با اجرای مجموعهای از طرحهای فرهنگی و هنری در سطح شهر، جلوهای از ارادت و سوگواری پایتختنشینان به ساحت حضرت فاطمه زهرا (س) را در سیمای شهر به نمایش گذاشته است.
چاپ و نصب پرچمهای پایهکوتاه با طرح مصوب ویژه ایام فاطمیه بر روی پلهای سوارهرو و میادین شاخص، اهتزاز پرچمهای پایهبلند مشکی در نقاط مهم شهر و نصب ریسههای پارچهای مشکی در معابر و میادین اصلی از جمله اقدامات این ایام است.
همچنین بهمنظور ایجاد هویت بصری یکپارچه، نماپرچمهایی با طرح مصوب فاطمیه بر روی ساختمانهای شاخص شهر نصب شده تا پیام معنوی این ایام در سراسر پایتخت نمایان شود.
در بخش فرهنگی نیز اکران آثار ویژه ایام فاطمیه بر روی عرشهها و پرتابلهای شهری در دستور کار قرار گرفته است.
این طرحها با مضامین معرفتی و سوگواری، یادآور جایگاه والای حضرت زهرا (س) در فرهنگ ایرانی اسلامی هستند و جلوهای از احترام و تعظیم شعائر دینی را در فضای شهری تهران ایجاد کرده است.
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