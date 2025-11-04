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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۱۰

درخواست رسیدگی به تخلفات یکی از منتخبین انتخابات نظام پزشکی

درخواست رسیدگی به تخلفات یکی از منتخبین انتخابات نظام پزشکی

بیش از ۵۰ نفر از نمایندگان مجلس طی نامه‌ای به اعضای هیئت نظارت بر انتخابات سازمان نظام پزشکی کشور خواستار رسیدگی به تخلفات یکی از منتخبین انتخابات نظام پزشکی کشور شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیش از ۵۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به اعضای هیئت نظارت بر انتخابات سازمان نظام پزشکی کشور خواستار رسیدگی به تخلفات یکی از منتخبین انتخابات نظام پزشکی کشور شدند.

در این نامه آمده است که با توجه به جایگاه حساس سازمان نظام پزشکی در نظام سلامت کشور و اهمیت بررسی دقیق صلاحیت منتخبین این نهاد مهم، احتراماً به استحضار می‌رساند که بر اساس گزارشات واصله و مستندات موجود، موارد متعددی از تخلفات در خصوص جناب آقای دکتر نادر توکلی، مشاهده شده است که بررسی دقیق آنها توسط هیئت محترم نظارت را ضروری می‌سازد.

اسناد این تخلفات شامل واریز مبالغی از حساب دانشگاه به حساب شخصی یکی از اقوام، دریافت و توزیع کارت هدیه و عدم ثبت حسابداری در حساب‌های دانشگاه، استفاده غیرمجاز از بودجه عمومی (بیت‌المال) و هزینه‌کردهای غیرمتعارف، ترک تشریفات‌های متعدد غیرضروری و غیراورژانسی در دانشگاه علوم پزشکی ایران، مهندسی مناقصات در مناقصه خرید خدمات کارشناسی بهداشتی، درمانی و عمومی ستاد و واحدهای تابعه به نفع شرکت شفاگستر آرشیدا و برنده نمودن شرکت مذکور به وسیله تغییر در اسناد مناقصه، اعمال نفوذ و تعارض منافع در انتصابات فامیلی و استفاده از روابط خویشاوندی در تصدی سمت‌های مدیریتی و سازمانی است.

برای مشاهده متن کامل این نامه به همراه مستندات اینجا را مطالعه فرمایید.

کد مطلب 6645321
رامین عبداله شاهی

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