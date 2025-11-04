محمد مختاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح آبادانی و پیشرفت منظومه روستایی، توجه به حوزه گردشگری به‌عنوان یک ظرفیت مهم اقتصادی و فرهنگی ضروری است و باید با برنامه‌ریزی دقیق از این پتانسیل برای توسعه پایدار روستاها بهره‌برد.

وی افزود: در همین راستا، دوره آموزشی «آشنایی با صنعت گردشگری و گردشگری روستایی و مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه گردشگری» با حضور منصور حاجی‌پور، مدیر اسبق جهانگردی و ایرانگردی استان بوشهر به‌عنوان مدرس دوره، توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر و پژوهشکده سوانح طبیعی و با همکاری فرمانداری، اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، در محل فرمانداری شهرستان گناوه برگزار شد.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان گناوه گفت: برگزاری چنین دوره‌هایی به ارتقای دانش و مهارت دهیاران و مدیران محلی کمک می‌کند و نقش مهمی در توانمندسازی ذی‌نفعان حوزه گردشگری دارد.

مختاری ادامه داد: طرح منظومه روستایی به دنبال ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی روستاهاست و گردشگری یکی از محورهای اصلی این طرح محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: توسعه گردشگری روستایی می‌تواند ضمن ایجاد اشتغال پایدار، موجب حفظ فرهنگ بومی، رونق اقتصادی و ماندگاری جمعیت در روستاها شود.

رئیس بنیاد مسکن گناوه خاطرنشان کرد: استمرار چنین برنامه‌هایی و همکاری نهادهای مرتبط، مسیر توسعه متوازن و پایدار روستاهای شهرستان گناوه را هموار خواهد کرد.