۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۱۰

کارگاه صنایع‌دستی در گناوه برگزار شد

گناوه – سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان گناوه گفت: نخستین کارگاه آموزشی صنایع‌دستی با هدف ایجاد اشتغال خانگی و تقویت اقتصاد خانوارهای روستایی در روستای فخرآوری این شهرستان برگزار شد.

محمد مختاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اهمیت صنایع‌دستی به‌عنوان یکی از پیشران‌های توسعه محلی و ضرورت توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی بانوان، نخستین کارگاه آموزشی صنایع‌دستی در روز سه شنبه (۹ دی) با حضور بانوان روستا، تسهیلگران و راهبر منظومه روستایی در روستای فخرآوری این شهرستان برگزار شد.

وی افزود: این کارگاه با همکاری بنیاد مسکن، اداره میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان برنامه‌ریزی و اجرا شد و در آن خانم مزروعی، مدرس حوزه صنایع‌دستی، آموزش مباحث مقدماتی را به شرکت‌کنندگان ارائه داد.

سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان گناوه با اشاره به ظرفیت‌های اشتغال‌زا در حوزه صنایع‌دستی ادامه داد: حصیربافی و تسمه‌بافی از جمله فعالیت‌های بومی و مورد استقبال بانوان روستایی است که می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال پایدار، افزایش درآمد خانوارها و تقویت مشارکت اجتماعی زنان شود.

مختاری بیان کرد: این کارگاه در قالب ۱۲ جلسه هفتگی دنبال خواهد شد و در مراحل بعدی، آموزش‌های عملی و تکمیلی با هدف ارتقای مهارت و توانمندسازی بانوان ارائه می‌شود.

وی نقش حضور زنان در توسعه اجتماعی و اقتصادی روستاها را مهم دانست و گفت: بنیاد مسکن علاوه بر اقدامات عمرانی، توجه به توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی جامعه محلی را نیز با جدیت در دستور کار دارد.

