اختصاص ۴۰۰ فقره تسهیلات احداث مسکن به شهرستان گناوه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مختاری عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در سال جاری ۴۰۰ فقره تسهیلات احداث مسکن به این شهرستان اختصاص یافته است که در صورت تقاضای بیشتر، بنیاد جهت کمک به متقاضیان توانایی جذب این تسهیلات تا ۸۰۰ واحد را دارا است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان گناوه افزود: تسهیلات در نظر گرفته شده برای سال جاری ،۴۰۰ میلیون تومان با ۵ درصد کارمزد بانکی و با دوره پرداخت حداکثر ۲۰ سال است.

مختاری تصریح کرد: بر اساس تفاهم‌نامه منعقد شده بین بنیاد مسکن و کمیته امداد، برای احداث هر واحد خانه مددجویی در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و روستاها، علاوه بر تسهیلات ۴۰۰ میلیونی، مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات بلاعوض از سوی بنیاد مسکن پرداخت می‌شود.

وی گفت: کسانی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی قرار ندارند و در سنوات گذشته تسهیلات مسکن دریافت نموده‌اند، در صورت عدم تکمیل بنا می‌توانند تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی بلاعوض تکمیلی را دریافت کنند.

وی بیان کرد: همچنین ۲۰ فقره تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی بلاعوض ویژه محرومان در روستاها در قالب کمک به احداث واحد محرومین به شهرستان اختصاص یافت.

مدیر بنیاد مسکن گناوه بیان کرد: همچنین در سال جاری ۲۰ فقره سهمیه تجهیز و تعمیر مسکن خانواده شهدا پیش‌بینی شده که برای هر واحد ۱۰۰ میلیون تومان و در مجموع ۲ میلیارد تومان کمک‌هزینه در قالب مسئولیت‌های اجتماعی نفت اختصاص یافته است. شناسایی و بازدید این واحدها با همکاری بنیاد شهید و بنیاد مسکن و حضور کارشناسان انجام شده است.

وی یادآور شد: تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی جهت نوسازی و بازسازی بافت ناکارآمد شهر بندر ریگ نیز تخصیص یافته و با همکاری بانک‌های عامل در حال پرداخت است.

وی اضافه کرد: جهت اجرای این طرح علاوه بر پرداخت تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی با کارمزد ۵ درصد، استفاده از نقشه‌های تیپ و تخفیف صدور پروانه ساختمانی تا سقف ۷۰ درصد به عنوان تشویق متقاضیان پیش بینی شده است.

اجرای طرح نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت

مختاری با اشاره به اجرای طرح جوانی جمعیت در روستاهای کوهک، چهار روستایی و جزیره شمالی و جنوبی شهرستان گفت: در حال حاضر زمین‌های این طرح در این چهار روستا مشخص شده و خانواده‌های دارای سه یا چهار فرزند مشمول طرح جوانی جمعیت، می‌توانند طبق ضوابط از این زمین‌ها بهره‌مند شوند.

وی گفت: در صورت مهیا شدن زمین مورد نیاز برای این طرح در سایر روستاهای شهرستان، این زمین‌ها در اختیار خانواده‌های مشمول قرار خواهد گرفت.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان گناوه همچنین از تکمیل و تحویل ۴۵ واحد نهضت ملی مسکن در شهر گناوه تا پایان امسال خبر داد و گفت: ۵۰ واحد دیگر نیز در حال احداث است که تا هفته دولت سال آینده تکمیل و به متقاضیان تحویل داده می‌شود.

وی اضافه کرد: در شهر بندر ریگ نیز در دو فاز ۸۹ و ۹۶ واحدی به متقاضیان نهضت ملی واگذار شده و پروژه مسکن ملی به‌صورت گروه ساخت در دست اجراست.

وی افزود: امسال صدور ۵۵۰ سند مسکن روستایی و ۱۵۰ سند شهری تک برگ در دستور کار قرار دارد که هدف بنیاد این است تا نیمه اول سال به اداره ثبت اسناد ارسال و در نیمه دوم فراتر از سهمیه تعیین‌شده عمل شود.

همچنین تعداد ۴۳ قطعه زمین در قالب مسکن جوانان از ابتدای سال تا کنون به ساکنین روستاهای مذکور واگذار شده است.

اجرای طرح منظومه روستایی

مختاری با اشاره به اجرای طرح منظومه‌های روستایی در بخش مرکزی و ریگ شهرستان گفت: این طرح به‌منظور هماهنگی و یکپارچگی توسعه روستاها، شناسایی ظرفیت‌ها و رفع مشکلات معیشتی و اشتغال روستاییان اجرا می‌شود.

وی افزود: در هر روستا بنا به ظرفیت روستا نوع تسهیلات، فرایند دریافت، مراحل تولید و فروش محصولات به روستاییان کمک و راهنمایی انجام می‌شود و چرخه را برای متقاضیان اشتغال روستایی تسهیل می‌کند.

اجرای ۶۰ هزار مترمربع آسفالت در ۸ روستای شهرستان گناوه

وی از اجرای ۶۰ هزار مترمربع آسفالت در هشت روستای شهرستان خبر داد و گفت: این پروژه به‌صورت مشارکتی با سهم ۷۰ درصدی بنیاد مسکن از محل قیر رایگان و ۳۰ درصدی دهیاری‌ها انجام شده است.

به گفته وی، اعتبارات سال جاری شامل ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برای زیرسازی معابر روستایی جزیره شمالی، سه میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان برای هدف گردشگری در بوستان این روستا، ۱۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات استانی برای ۹ روستا هزینه شده است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان گناوه بیان کرد: ۳۰ میلیارد تومان نیز از محل مسئولیت‌های اجتماعی نفت به شهرستان که ۱۰ میلیارد تومان آن برای احداث بازارچه بانوان شهر گناوه، هفت میلیارد تومان کمک به مسکن محرومان و مابقی برای اجرای طرح هادی در ۱۷ روستا اختصاص یافته است.

وی گفت: امسال نیز بالاترین میزان اعتبارات عمرانی با عنایت فرماندار شهرستان گناوه در بخش روستایی برای شهرستان در نظر گرفته شده است که با تخصیص این اعتبارات فعالیت‌های عمرانی در روستاهای شهرستان ادامه خواهد یافت.

وی اظهار کرد: در بخش پاسخ به استعلام‌های صادره از سوی دهیاری‌ها جهت صدور پروانه از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۱۸ فقره استعلام واصل و بررسی و در حال پاسخ است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان گناوه همچنین در بخش تعیین حدود وضعیت املاک و استعلامات صادره در خصوص انشعابات آب و برق و گاز و سایر ادارات نیز به همه آنها رسیدگی شده و ۴۴۸ واحد اعلام پاسخ شده است.

وی در پایان گفت: در سال جاری بازبینی طرح هادی ۱۷ روستای بالای ۲۰ خانوار در حال انجام است و تا پایان سال، همه ۳۳ روستای بالای ۲۰ خانوار شهرستان دارای طرح هادی به‌روز خواهند شد.