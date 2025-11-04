به گزارش خبرنگار مهر، خدیجه احمدی بیغش استاد دانشگاه و پژوهشگر، در سخنرانی خود در پنل «راهبردهای استعمارزدایی و المپیک مقابله با استعمار نظام سلطه و استعمار غرب» با تمرکز بر مولفه‌های هویتی حکومت دینی از منظر مقام معظم رهبری، تأکید کرد: مردم‌سالاری دینی نخستین و مهم‌ترین شاخص هویت حکومت دینی در تقابل با نظام‌های استعماری است.

وی با اشاره به تعابیر و تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره مفهوم مردم‌سالاری گفت: مقام معظم رهبری مردم‌سالاری را صرفاً مشارکت در تصمیم‌گیری سیاسی نمی‌دانند، بلکه آن را جلوه‌ای از جوشش و پدید آمدن نظام سیاسی از دل مردم معرفی می‌کنند؛ نظامی که در آن تصمیم، ایمان، عواطف و احساس مصلحت‌جویی مردم توأمان نقش‌آفرین است.

احمدی بیغش افزود: از دیدگاه ایشان، مردم‌سالاری دینی مفهومی بسیط و فراگیر است که آزادی، جمهوری‌خواهی و عدالت را نیز در بطن خود دارد. این نوع مردم‌سالاری هم در شکل‌گیری حکومت و انتخاب مسئولان معنا دارد و هم در رسیدگی به امور مردم و حفظ پیوند میان حاکمیت و جامعه.

این پژوهشگر حوزه اندیشه سیاسی همچنین به ارتباط میان نقش مردم و پیشرفت علمی کشور اشاره کرد و گفت: در نگاه مقام معظم رهبری، حتی در موضوع علم و فناوری، حمایت و پشتوانه مردمی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. علم در این چارچوب نه صرفاً ابزاری برای توسعه مادی، بلکه بخشی از هویت و استقلال ملت به شمار می‌رود.

احمدی بیغش، دومین مؤلفه هویت حکومت دینی را عدالت‌محوری دانست و تصریح کرد: رهبر انقلاب، رعایت عدالت را ضامن بقای دولت‌ها و پیشرفت ملت‌ها معرفی می‌کنند. ایشان عدالت را به معنای بهره‌مندی متناسب هر فرد از نعمت‌های الهی بر پایه ظرفیت و توان او می‌دانند و تأکید دارند که تحقق عدالت، اساس پایداری هر حکومت دینی است.