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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۳۳

نتایج آزمون دفتریاری دفتر اسناد رسمی ۱۴۰۴ اعلام شد

نتایج آزمون دفتریاری دفتر اسناد رسمی ۱۴۰۴ اعلام شد

نتایج آزمون دفتریاری دفتر اسناد رسمی سال ۱۴۰۴ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون دفتریاری دفتر اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ برگزار شد.

کارنامه نتیجه آزمون دفتریاری دفتر اسناد رسمی امروز ۱۳ آبان در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org قرار گرفته است.

پذیرفته‌شدگان پس از مشاهده کارنامه و در صورت قبولی در آزمون به نکات زیر توجه کنند:

- مراحل و نحوه انجام تشکیل پرونده برای پذیرفته‌شدگان متعاقباً از طریق درگاه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نشانی: https://ssaa.ir اعلام خواهد شد.

- قبولی در این آزمون صرفاً به معنای کسب حداقل امتیاز علمی لازم برای طی کردن سایر مراحل از جمله استعلامات و اختبار بوده و قبول قطعی تلقی نمی‌شود.

* رضا ایروانی الداغی

کد مطلب 6645494

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