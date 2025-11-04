نتایج آزمون دفتریاری دفتر اسناد رسمی ۱۴۰۴ اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون دفتریاری دفتر اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ برگزار شد.

کارنامه نتیجه آزمون دفتریاری دفتر اسناد رسمی امروز ۱۳ آبان در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org قرار گرفته است.

پذیرفته‌شدگان پس از مشاهده کارنامه و در صورت قبولی در آزمون به نکات زیر توجه کنند:

- مراحل و نحوه انجام تشکیل پرونده برای پذیرفته‌شدگان متعاقباً از طریق درگاه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نشانی: https://ssaa.ir اعلام خواهد شد.

- قبولی در این آزمون صرفاً به معنای کسب حداقل امتیاز علمی لازم برای طی کردن سایر مراحل از جمله استعلامات و اختبار بوده و قبول قطعی تلقی نمی‌شود.

* رضا ایروانی الداغی