به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند غروب سه شنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان در محل سالن یادگار امام استانداری خواستار اجرای دقیق مصوبات این کار گروه شد و افزود: حمایت از تولید تنها با هماهنگی دستگاه ها و انجام فرایند های اداری و بانکی و پیگیری مصوبات محقق می شود.

وی ادامه داد: مصوبات باید پیش از تصویب کارگروه دقیق مورد بررسی قرار گیرد تا باعث بلاتکلیفی و وقفه در فعالیت برای واحد تولید نشود.

استاندار سمنان خواستار حضور مسئولانه دستگاه ها و شبکه بانکی برای رفع ابهامات و تسهیل تصمیم گیری ها شد و توضیح داد: می بایست با نگاه حل مسئله و همکاری متقابل موانع رفع و زمینه فعالیت واحد فراهم شود.

کولیوند تحقق رونق تولید را مستلزم هماهنگی، مسئولیت پذیری و اجرای همین مصوبات دانست و اظهار کرد: دبیرخانه موظف به پیگیری اجرای مصوبات به صورت مستمر است.

وی اضافه کرد: این موضوع مستلزم آن است که برای پروژه زمان بندی مشخص تعریف گردد تا پروسه رسیدگی کوتاه و فرایند بروکراسی به سهولت طی شود.