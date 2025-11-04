سیدان: حضرت فاطمه زهرا(س) تجلّی همه کمالات انسانی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید جعفر سیدان شامگاه سه شنبه در مراسم افتتاحیه سوگواره نگین شکسته اظهار کرد: شخصیت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، فوق تصور و توصیف ما هستند. هر چه بخواهیم از فضائل و کرامات حضرتش از آنچه در آیات قرآن کریم آمده و همچنین احادیث و بیانات رسول اکرم (ص) و سایر معصومین بگوییم، قطره ای از دریا خواهد بود. شخصیتی که دارای همه کمالات انسانی است.

این استاد حوزه علمیه خراسان ضمن آرزوی قبولی عزاداری‌های مردم ولایتمدار ایران اسلامی و تمامی مسلمانان در اقصی نقاط جهان افزود: خداوند متعال کشور علوی و فاطمی ما را انشاالله مشمول عنایت خاصه ولیش، وجود مبارک حضرت امام عصر (عج) قرار دهد.

وی گفت: ما مفتخریم که ارادتمند خاندانی هستیم که صاحب و سرآمد تمامی فضائل و کرامات انسانی هستند.

سیدان گفت: دوستان اهل بیت در نقاط مختلف عالم عزادار حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هستند و محافل مختلفی برای عرض تسلیت خدمت حضرت بقیه الله الاعظم (عج) تشکیل می‌شود که امیدواریم خواهران و برادران ما از الطاف ائمه اطهار (ع) برخوردار باشند.

این استاد حوزه علمیه خراسان ادامه داد: در دعای اول صحیفه سجادیه در خصوص شخصیت والای خاندان رسالت و حضرت زهرا (س) آمده است که: وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی اخْتَارَ لَنَا مَحَاسِنَ الْخَلْقِ، وَ أَجْرَی عَلَینَا طَیّبَاتِ الرِّزْقِ. وَ جَعَلَ لَنَا الْفَضِیلَةَ بِالْمَلَکةِ عَلَی جَمِیعِ الْخَلْقِ، فَکلُّ خَلِیقَتِهِ مُنْقَادَةٌ لَنَا بِقُدْرَتِهِ، وَ صَائِرَةٌ إِلَی طَاعَتِنَا بِعِزَّتِهِ. این جمله نشان دهنده موقعیت والای خاندان رسالت است که وجود مبارکه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، نیز از جمله این خاندان است. خدا را شکر که برای ما این فضیلت را قرار داده و ما را بواسطه مهر و محبت خاندان رسالت، مالک کل جهان هستی قرار داده است و تمام خلائق در اختیار ما و در قدرت ما هستند.

وی افزود: تمام افتخار ما این است که ارادتمند چنین خاندانی هستیم که در علم، حلم، شجاعت، عبادت، سخاوت و تمامی فضائل اخلاقی سرآمد هستند و وجود مبارک حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از چنین خاندانی برخوردار است، او بانویی یگانه در جهان هستی است.

سیدان ادامه داد: بانوی دوعالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در آیه مباهله نیز مطرح شده اند؛ آیه ای که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و نقشی تعیین کننده برای مردم دارد. در این آیه آمده است که: فَمَنْ حَاجَّک فِیهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَک مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَکمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَکمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَکمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ الله عَلَی الْکاذِبِینَ (آل عمران، ۶۱) خداوند متعال در آیه مباهله به پیامبر فرمود: هرگاه بعد از علم و دانشی که (درباره مسیح) به تو رسیده، (باز) کسانی با تو به محاجّه و ستیز برخیزند، به آنها بگو: «بیایید ما فرزندان خود را دعوت کنیم، شما هم فرزندان خود را؛ ما زنان خویش را دعوت نماییم، شما هم زنان خود را؛ ما از نفوس خود دعوت کنیم، شما هم از نفوس خود؛ آن‌گاه مباهله کنیم؛ و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم.

این استاد حوزه علمیه خراسان تاکید کرد: در تفاسیر مختلف همه براین عقیده هستند که مقصود خداوند متعال از زنان در آیه مباهله، وجود مقدس حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها می‌باشد.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم که عرض ارادت همه دوستداران اهل بیت در تمام عالم، مشمول عنایت خاصه حضرتش و وجود مبارک امام عصر (عج) قرار بگیرد.