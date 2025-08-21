حجت الاسلام مرتضی همتی فر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قدمت بیش از هزار ساله برپایی مجالس عزای اهل بیت (ع)، از گسترش روزافزون روضه‌های خانگی و مدل‌های مردمی عزاداری در محرم، صفر و ایام فاطمیه خبر داد.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره‌کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: قدمت برپایی مجالس عزای اهل بیت (ع) به بیش از هزار سال بازمی‌گردد و در سیره خود اهل بیت (ع) نیز می‌بینیم که مصیبت‌های حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در منازلشان یادآوری می‌شد؛ مجالسی که شیعیان و محبان را گرد هم می‌آورد و با ذکر احادیث، آیات و روایات، مردم را ارشاد می‌کرد.

وی افزود: این سنت حسنه در طول تاریخ گسترش یافته و امروز شاهد رونق هرچه بیشتر آن هستیم؛ به‌گونه‌ای که مردم هر ساله مجالس عزای اهل بیت (ع) را در هیئت‌ها و منازل برپا می‌کنند و فلسفه قیام امام حسین (ع) و یارانش را بازگو می‌نمایند.

همتی‌فر اظهار کرد: در سال‌های اخیر با هدف‌گذاری، تشویق مردم و تسهیل در اعزام سخنران و مداح، روضه‌های خانگی در سطح استان رشد چشمگیری داشته است. این روضه‌ها به‌ویژه در محرم، صفر و ایام فاطمیه با شور بیشتری برگزار می‌شوند و در هر محله دست‌کم یک پایگاه عزاداری مردمی فعال است.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره‌کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی تأکید کرد: سیاست ما در حوزه عزاداری بر مردم‌محوری است؛ به این معنا که این مجالس با نَفَس خود مردم در محلات برپا شده و بهترین الگوی عزاداری دینی و مردمی را رقم می‌زنند.