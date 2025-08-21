  1. استانها
محلات خراسان رضوی میزبان روضه‌های خانگی پرشور هستند

مشهد - معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره‌کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از گسترش روزافزون روضه‌های خانگی و مدل‌های مردمی عزاداری طی ایام محرم، صفر و دهه فاطمیه خبر داد.

حجت الاسلام مرتضی همتی فر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قدمت بیش از هزار ساله برپایی مجالس عزای اهل بیت (ع)، از گسترش روزافزون روضه‌های خانگی و مدل‌های مردمی عزاداری در محرم، صفر و ایام فاطمیه خبر داد.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره‌کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: قدمت برپایی مجالس عزای اهل بیت (ع) به بیش از هزار سال بازمی‌گردد و در سیره خود اهل بیت (ع) نیز می‌بینیم که مصیبت‌های حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در منازلشان یادآوری می‌شد؛ مجالسی که شیعیان و محبان را گرد هم می‌آورد و با ذکر احادیث، آیات و روایات، مردم را ارشاد می‌کرد.

وی افزود: این سنت حسنه در طول تاریخ گسترش یافته و امروز شاهد رونق هرچه بیشتر آن هستیم؛ به‌گونه‌ای که مردم هر ساله مجالس عزای اهل بیت (ع) را در هیئت‌ها و منازل برپا می‌کنند و فلسفه قیام امام حسین (ع) و یارانش را بازگو می‌نمایند.

همتی‌فر اظهار کرد: در سال‌های اخیر با هدف‌گذاری، تشویق مردم و تسهیل در اعزام سخنران و مداح، روضه‌های خانگی در سطح استان رشد چشمگیری داشته است. این روضه‌ها به‌ویژه در محرم، صفر و ایام فاطمیه با شور بیشتری برگزار می‌شوند و در هر محله دست‌کم یک پایگاه عزاداری مردمی فعال است.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره‌کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی تأکید کرد: سیاست ما در حوزه عزاداری بر مردم‌محوری است؛ به این معنا که این مجالس با نَفَس خود مردم در محلات برپا شده و بهترین الگوی عزاداری دینی و مردمی را رقم می‌زنند.

